Hasil Tottenham Hotspur vs Bayern Munich di Laga Pramusim: FC Hollywood Menang Tipis 3-2

BAYERN Munich meraih hasil positif atas Tottenham Hotspur di laga pramusim 2024-2025. FC Hollywood menang tipis dengan skor akhir 3-2.

Pertandingan kedua tim berlangsung di Tottenham Hotspur Stadium, Minggu (11/8/2024) dini hari WIB. Ini merupakan kemenangan kedua Bayern atas Tottenham di laga pramusim 2024-2025. Pasukan Vincent Kompany sebelumnya menang 2-1 di Seoul World Cup Stadium, Seoul, Korea Selatan dalam ajang Coupang Play Series pada 3 Agustus 2024 kemarin.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pertandingan belum genap satu menit berjalan Bayern Munich dikejutkan dengan gol cepat tim tuan ruma. Dejan Kulusevski mencetak gol lewat skema serangan cepat di menit awal.

Namun, Bayern Munich berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Dayot Upamecano pada menit ke-16. FC Hollywood kemudian bangkit dan berbalik unggul di babak pertama.

Bayern Munich menambahan dua gol masing-masing aksi dari Serge Gnabry (31') dan Thomas Muller (44'). Babak pertama berakhir 1-3 untuk keunggulan tim tamu.