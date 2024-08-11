Liga 1 2024-2025: PSIS Semarang Siapkan Kejutan untuk Persita Tangerang

PSIS Semarang bersiap menghadapi Persita Tangerang pada laga pembuka mereka di Liga 1 2024-2025. Kedua tim akan saling berhadapan di Stadiun Moch. Soebroto, Magelang, Minggu (11/8/2024) mulai pukul 15.00 WIB.

Pelatih Gilbert Agius mengatakan timnya sudah siap menghadapi laga pembuka. Dia mengklaim saat ini para pemainnya sudah menunjukkan chemistry yang baik antara satu dengan yang lain.

“Ini tantangan baru, kembali menyatukan chemistry pemain,” ungkap Pelatih PSIS Gilbert Agius pada keterangannya, Sabtu (10/8/2024).

Pun demikian, Gilbert menyebut dirinya cukup puas dengan keadaan tim. Kemajuan pemain cukup menggembiarakan, komitmen mereka, dan kehadiran staf pelatih baru.

“Besok game pertama, semoga PSIS memiliki keberuntungan di liga yang baru ini,” lanjut dia.

Dia mengemukakan, pertandingan pertama dalam kompetisi selalu menantang. Termasuk menghadapi Persita ini, dia belum banyak tahu bagaimana peta kekuatan lawan. Sebab, Persita, tim berjuluk Pendekar Cisadane itu memiliki banyak pemain baru dan pelatih baru.