SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia di Piala AFF 2024, Nomor 1 Maarten Paes!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |18:37 WIB
5 Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia di Piala AFF 2024, Nomor 1 Maarten Paes!
Maarten Paes berpotensi memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 karena jadwal MLS 2024 yang lengang. (Foto: Instagram/@maartenpaes)
A
A
A

SEBANYAK 5 pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang berpotensi dipanggil Shin Tae-yong untuk Piala AFF 2024 akan diulas Okezone. Beredar kabar, kick off Piala AFF 2024 mengalami kemunduran  dari yang sedianya 23 November hingga 21 Desember 2024, menjadi 9 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025.

Mundurnya kick off Piala AFF 2024 karena bentrok dengan matchday Kelima dan keenam AFC Champions League Elite dan AFC Champions League 2 2024-2025. Mundurnya kick off Piala AFF 2024 berpotensi membuat pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, berubah pikiran.

Awalnya, Shin Tae-yong berencana menurunkan Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF 2024 karena kick off ajang dua tahunan ini hanya berjarak lima hari dari matchday Keempat Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, jika turnamen benar mundur sekira 16 hari, ada potensi Shin Tae-yong berubah pikiran dengan mengandalkan para pemain senior.

Bahkan pelatih 53 tahun ini berpotensi membawa sejumlah pemain naturalisasi yang tak hanya berkarier di dalam negeri, tapi juga luar negeri. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 5 pemain naturalisasi Timnas Indonesia di Piala AFF 2024:

5. Jordi Amat

Jordi Amat

Liga Super Malaysia 2024-2025 kemungkinan besar dihentikan ketika Piala AFF 2024 bergulir. Hal itu dimaksudkan agar klub-klub Liga Super Malaysia bersedia melepas para pemain terbaik mereka ke Timnas Malaysia.

Karena itu, Johor Darul Ta’zim (JDT) juga berpotensi melepas Jordi Amat ke Timnas Indonesia. Pengalaman Jordi Amat dibutuhkan Timnas Indonesia saat menghadapi lawan-lawan di Piala AFF 2024.

4. Marc Klok

Marc Klok

Meski Liga 1 2024-2025 tetap bergulir ketika Piala AFF 2024 dimainkan, Marc Klok berpotensi dibawa Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia. Ketiadaan Ivar Jenner, Thom Haye dan Nathan Tjoe-A-On di lini tengah Timnas Indonesia karena sedang membela klub masing-masing di Eropa, membuat Shin Tae-yong harus memanggil Marc Klok.

Halaman:
1 2
      
