Timnas Indonesia U-17 TC di Bali Mulai 12 Agustus, Tiga Pemain Menyusul

Timnas Indonesia U-17 akan menggelar TC di Bali pada 12 Agustus (Foto: PSSI)

PELATIH Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto menyatakan timnya akan melakukan pemusatan latihan (TC) di Bali pada 12 Agustus 2024. Nantinya, ada beberapa pemain yang akan bergabung secara bertahap.

Saat ini dia sedang melakukan seleksi untuk mencari tambahan pemain Timnas Indonesia U-17. Seleksi itu sejak 5-10 Agustus yang berlangsung di Jakarta.

Nova mengatakan penyerang timnya Zahaby Gholy saat ini sedang fokus bersama Persija Jakarta dalam Liga 1 2024-2025. Akan tetapi, pemain itu tetap akan bergabung ke TC Timnas Indonesia U-17 untuk persiapan menatap Kualifikasi Piala Asia U-17 2025.

"Pasti gabung (ke Timnas)," kata Nova di Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Mantan pemain Timnas Indonesia itu mengatakan ada beberapa pemain yang telat bergabung dalam TC timnya karena aktivitas di klub. Dia pun tidak mempermasalahkan hal selagi ada pemberitahuan.

"Matthew Baker yang baru akan datang tanggal 17 September, sedangkan Lucas Lee yang baru datang tanggal 19 September 2024," ucapnya.