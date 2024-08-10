Marc Klok Tak Ragu Layangkan Pujian untuk Pemain-Pemain Anyar Persib Bandung

BANDUNG – Gelandang Persib Bandung, Marc Klok, memberikan pujian untuk para pemain anyar Maung Bandung. Sebab, mereka tampil apik saat melawan PSBS Biak di laga perdana Liga 1 2024-2025, Jumat 9 Agustus malam WIB.

Salah satu yang menuai pujian Klok adalah Dimas Drajad. Ia memuji pemain Timnas Indonesia itu karena langsung memberikan assist kepada David da Silva yang menciptakan gol pembuka di laga tersebut.

“Adam Alis masuk untuk (gantikan saya). Itu game pertama,” kata Klok usai pertandingan, dikutip Sabtu (10/8/2024).

Gelandang naturalisasi asal Belanda itu semakin senang lantaran Persib Bandung berhasil mengalahkan PSBS Biak. Tak tanggung-tanggung, laga berakhir dengan skor telak 4-1.

“Tapi, (perjalanan) kami masih panjang, kami harus perbaiki, fitness juga harus perbaiki. Tapi, yang penting kami menang game pertama,” tegas pemain berusia 31 tahun itu.

Soal Mailson Lima, pemilik nomor punggung 23 itu juga perlu memberikan apresiasinya. Sebab, di penampilan perdananya, pemain Timnas Tanjung Verde ini mampu menunjukan kualitas terbaiknya