Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Cerita Rizky Ridho Kaget Diberikan Kepercayaan Jadi Kapten Persija Jakarta di Liga 1 2024-2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |21:35 WIB
Cerita Rizky Ridho Kaget Diberikan Kepercayaan Jadi Kapten Persija Jakarta di Liga 1 2024-2025
Rizky Ridho mengaku kaget dipercaya jadi kapten Persija Jakarta di Liga 1 2024-2025 (Foto: MPI/Andri Bagus Syaeful)
A
A
A

JAKARTA - Rizky Ridho menyatakan kaget mendapatkan kepercayaan sebagai kapten tim Persija Jakarta untuk Liga 1 2024-2025. Namun, ia siap mengemban tanggung jawab itu.

Andritany Ardhiyasa yang merupakan kapten Persija sebelumnya, memang memberikan jabatan itu ke pemain Ridho. Ia nilai pemain asal Surabaya tersebut sangat tepat memimpin Skuad Macan Kemayoran.

Rizky Ridho

Ridho mengatakan tidak pernah membayangkan akan menjadi kapten Persija. Ia mengatakan itu terlalu dini, tetapi menerimanya dengan tangan terbuka.

"Kalau untuk kapten, saya sendiri sebenarnya kaget karena saya merasa belum waktunya seperti itu, tapi Andritany menunjuk saya menjadi kapten," kata Ridho di Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Mantan pemain Persebaya Surabaya itu mengatakan saat ini ban kapten Persija sudah berada di lengan kirinya. Tugasnya, adalah menjadi pemimpin untuk tim asuhan Carlos Pena dalam setiap laga yang dimainkan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/17/51/1645077/higgs-games-island-sukses-selenggarakan-turnamen-hgi-ultah-cup-2025-di-makassar-yco.jpeg
Higgs Games Island Sukses Selenggarakan Turnamen HGI Ultah Cup 2025 di Makassar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/17/timnas_italia.jpg
Timnas Italia Masuk Playoff Piala Dunia 2026, Siapa Lawannya?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement