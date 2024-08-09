Cerita Rizky Ridho Kaget Diberikan Kepercayaan Jadi Kapten Persija Jakarta di Liga 1 2024-2025

JAKARTA - Rizky Ridho menyatakan kaget mendapatkan kepercayaan sebagai kapten tim Persija Jakarta untuk Liga 1 2024-2025. Namun, ia siap mengemban tanggung jawab itu.

Andritany Ardhiyasa yang merupakan kapten Persija sebelumnya, memang memberikan jabatan itu ke pemain Ridho. Ia nilai pemain asal Surabaya tersebut sangat tepat memimpin Skuad Macan Kemayoran.

Ridho mengatakan tidak pernah membayangkan akan menjadi kapten Persija. Ia mengatakan itu terlalu dini, tetapi menerimanya dengan tangan terbuka.

"Kalau untuk kapten, saya sendiri sebenarnya kaget karena saya merasa belum waktunya seperti itu, tapi Andritany menunjuk saya menjadi kapten," kata Ridho di Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Mantan pemain Persebaya Surabaya itu mengatakan saat ini ban kapten Persija sudah berada di lengan kirinya. Tugasnya, adalah menjadi pemimpin untuk tim asuhan Carlos Pena dalam setiap laga yang dimainkan.