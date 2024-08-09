Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Babak Pertama Persib Bandung vs PSBS Biak di Liga 1 2024-2025: David da Silva Bantu Maung Bandung Unggul 1-0

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |20:07 WIB
Hasil Babak Pertama Persib Bandung vs PSBS Biak di Liga 1 2024-2025: David da Silva Bantu Maung Bandung Unggul 1-0
David da Silva membawa Persib Bandung memimpin 1-0 atas PSBS Biak (Foto: PSSI Pers)
A
A
A

BANDUNG – Hasil babak pertama Persib Bandung vs PSBS Biak di Liga 1 2024-2025 sudah diketahui. Laga yang berlangsung di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jumat (9/8/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk Maung Bandung.

Gol bagi Persib dicetak oleh David da Silva di menit ke-18. Meski tampil dominan, mereka tak mampu menambah keunggulan di sisa waktu babak pertama.

Opening Ceremony Liga 1 2024-2025 (Foto: MPI/Cikal Bintang)

Jalannya Pertandingan

Persib Bandung langsung tampil beringas sejak awal pertandingan di babak pertama. Maung Bandung bermain ofensif dengan skema 4-3-3, mengurung pertahanan PSBS Biak Numfor.

Walau demikian, tim tamu berhasil mengantisipasi sejumlah serangan dengan baik. Badai Pasifik -julukan PSBS Biak Numfor- juga sesekali melancarkan serangan balik, namun tak efektif.

Serangan masif dari Persib Bandung akhirnya berbuah manis. Berawal dari serangan balik cepat, Dimas Drajad mampu menyisir sisi kiri pertahanan PSBS Biak Numfor.

Dimas kemudian mengirim umpan matang yang diselesaikan dengan baik oleh David Da Silva (18'), Persib Bandung unggul 1-0. Selepas gol itu, PSBS Biak Numfor masih mencari cara untuk keluar dari tekanan.

Memasuki menit ke-30, Badai Pasifik mulai menemukan ritme permainannya. Beberapa serangan pasukan Juan Esnaider mampu mengancam, namun belum membuahkan hasil.

Sementara, Maung Bandung kini bermain lebih kalem dengan menurunkan tempo serangan. Pada akhirnya, tidak ada gol tambahan yang tercipta. Persib Bandung sukses mengungguli PSBS Biak Numfor 1-0.

Halaman:
1 2
      
