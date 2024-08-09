Link Live Streaming Persib Bandung vs PSBS Biak di Liga 1 2024-2025

Link live streaming Persib Bandung vs PSBS Biak bisa ditemukan di artikel ini (Foto: Persib Bandung)

BANDUNG – Link live streaming Persib Bandung vs PSBS Biak di Liga 1 2024-2025 akan dibahas Okezone. Duel pembuka Liga 1 musim baru itu akan digelar Jumat (9/8/2024) pukul 19.00 WIB.

Persib yang merupakan juara Championship Series Liga 1 akan berhadapan dengan kampiun Liga 2 musim lalu, PSBS. Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat.

Laga tersebut tentu akan menjadi ujian perdana bagi skuad Bojan Hodak. Pasalnya, Badai Pasifik akan datang membawa api semangat serta keyakinan yang tinggi.

Hal itu dinyatakan pelatih Juan Esnaider. Ia mengatakan, PSBS sudah mengetahui kekuatan dan kelemahan dari Maung Bandung.

"Kami tahu di mana kekuatan dan kelemahan mereka, saya sudah lihat rekaman pertandingan Persib di beberapa laga terakhir seperti di babak Championship Series musim lalu dan Piala Presiden 2024,” kata Esnaider.

Hal serupa dinyatakan oleh Hodak. Pria asal Kroasia itu mengaku sudah mengantongi kekuatan lawan berkat informasi dari anak asuhnya.