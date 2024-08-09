Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Link Live Streaming Persib Bandung vs PSBS Biak di Liga 1 2024-2025

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |16:05 WIB
Link Live Streaming Persib Bandung vs PSBS Biak di Liga 1 2024-2025
Link live streaming Persib Bandung vs PSBS Biak bisa ditemukan di artikel ini (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG – Link live streaming Persib Bandung vs PSBS Biak di Liga 1 2024-2025 akan dibahas Okezone. Duel pembuka Liga 1 musim baru itu akan digelar Jumat (9/8/2024) pukul 19.00 WIB.

Persib yang merupakan juara Championship Series Liga 1 akan berhadapan dengan kampiun Liga 2 musim lalu, PSBS. Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat.

PSBS Biak

Laga tersebut tentu akan menjadi ujian perdana bagi skuad Bojan Hodak. Pasalnya, Badai Pasifik akan datang membawa api semangat serta keyakinan yang tinggi.

Hal itu dinyatakan pelatih Juan Esnaider. Ia mengatakan, PSBS sudah mengetahui kekuatan dan kelemahan dari Maung Bandung.

"Kami tahu di mana kekuatan dan kelemahan mereka, saya sudah lihat rekaman pertandingan Persib di beberapa laga terakhir seperti di babak Championship Series musim lalu dan Piala Presiden 2024,” kata Esnaider.

Hal serupa dinyatakan oleh Hodak. Pria asal Kroasia itu mengaku sudah mengantongi kekuatan lawan berkat informasi dari anak asuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/17/50/1644981/bruce-carrington-petinju-dengan-rekor-160-9-ko-calon-penguasa-kelas-bulu-law.webp
Bruce Carrington, Petinju dengan Rekor 16-0: 9 KO Calon Penguasa Kelas Bulu
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/15/cristiano_ronaldo.jpg
Portugal Lolos Piala Dunia 2026, Ronaldo Rayakan Kesuksesan dari Jauh!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement