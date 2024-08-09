Pelatih Atalanta Pasrah, Juventus Amankan Teun Koopmeiners dengan Harga Fantastis!

PELATIH Atalanta, Gian Piero Gasperini, terancam kehilangan salah satu pemain andalannya, Teun Koopminers. Pemain asal Belanda itu dikabarkan tinggal selangkah lagi bergabung ke Juventus.

Salah satu pakar transfer pemain, Fabrizio Romano mengatakan, kedua pihak sudah mencapai kesepakatan. Bianconeri-julukan Juventus- siap menebus sang pemain dengan mahar senilai 55 juta euro atau skira 995 miliar rupiah.

"EKSKLUSIF: Juventus telah mengirimkan tawaran baru ke Atalanta untuk Teun Koopmeiners minggu ini, termasuk paket tambahan senilai €55 juta," ujar Fabrizio di akun X Pribadinya.

"Itu akan menjadi biaya tertinggi yang pernah ada untuk seorang gelandang di Serie A," lanjut Fabrizio.

"Kontak langsung antara klub diharapkan segera terjadi karena Koopmeiners menginginkan Juventus," ujarnya lagi.