BOLA LIGA ITALIA

Pelatih Atalanta Pasrah, Juventus Amankan Teun Koopmeiners dengan Harga Fantastis!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |11:05 WIB
Pelatih Atalanta Pasrah, Juventus Amankan Teun Koopmeiners dengan Harga Fantastis!
Teun Koopminers segera merapat ke Juventus (Foto: Instagram/teunkoopmeiners)
PELATIH Atalanta, Gian Piero Gasperini, terancam kehilangan salah satu pemain andalannya, Teun Koopminers. Pemain asal Belanda itu dikabarkan tinggal selangkah lagi bergabung ke Juventus.

Salah satu pakar transfer pemain, Fabrizio Romano mengatakan, kedua pihak sudah mencapai kesepakatan. Bianconeri-julukan Juventus- siap menebus sang pemain dengan mahar senilai 55 juta euro atau skira 995 miliar rupiah.

 

"EKSKLUSIF: Juventus telah mengirimkan tawaran baru ke Atalanta untuk Teun Koopmeiners minggu ini, termasuk paket tambahan senilai €55 juta," ujar Fabrizio di akun X Pribadinya.

"Itu akan menjadi biaya tertinggi yang pernah ada untuk seorang gelandang di Serie A," lanjut Fabrizio.

"Kontak langsung antara klub diharapkan segera terjadi karena Koopmeiners menginginkan Juventus," ujarnya lagi.

