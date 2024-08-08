Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Resmi! Eks Bintang Real Madrid Pepe Umumkan Pensiun di Umur 41 Tahun

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |23:13 WIB
Resmi! Eks Bintang Real Madrid Pepe Umumkan Pensiun di Umur 41 Tahun
Pepe kala membela Real Madrid. (Foto: Real Madrid)
A
A
A

EKS bintang Real Madrid, Pepe, resmi umumkan pensiun. Dia memutuskan gantung sepatu di umur 41 tahun.

Dilansir dari 90 Min, Kamis (8/8/2024), Pepe yang merupakan eks bek Real Madrid dan Porto telah mengumumkan pensiun dari dunia sepakbola pada hari ini. Bek veteran itu meninggalkan Porto pada awal musim panas ini, sebelum membela Timnas Portugal di Euro 2024.

Pepe

Pepe total membukukan 141 caps bersama Timnas Portugal. Penampilan terakhirnya terjadi kala membela Portugal melawan Prancis di babak perempatfinal Euro 2024. Sayangnya, dalam laga itu, Portugal kalah usai beradu penalti dengan skor 0-0 (3-5).

Pepe mengumumkan keputusannya pensiun dalam video yang diunggah di YouTube pada hari ini. Pesan menyentuh pun disampaikannya dalam video berdurasi 33 menit itu.

"Saya ingin berterima kasih kepada Tuhan karena telah memberi saya kebijaksanaan untuk dapat melanjutkan perjalanan saya. Saya tidak dapat tidak berterima kasih kepada semua presiden yang bertaruh kepada saya dan percaya kepada saya. Semua karyawan dari semua klub yang pernah saya bela, mereka adalah jiwa dan esensi. Dan juga tim nasional. Semua rekan setim dan pelatih saya, yang membantu saya tumbuh dan bersaing setiap hari. Semua penggemar, yang merupakan jiwa sepakbola,” ucap Pepe.

Halaman:
1 2
      
