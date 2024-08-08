Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Ernando Ari Beberkan Target Persebaya Surabaya di Liga 1 2024-2025: Juara!

Cikal Bintang, Jurnalis - Kamis, 08 Agustus 2024 | 05:01 WIB
Ernando Ari Beberkan Target Persebaya Surabaya di Liga 1 2024-2025: Juara!
Ernando Ari kala membela Persebaya Surabaya. (Foto: Persebaya Surabaya)
SURABAYA – Penjaga gawang Persebaya Surabaya, Ernando Ari Sutaryadi, membeberkan target timnya di Liga 1 2024-2025. Optimistis menatap musim 2024-2025, Nando -sapaan akrab Ernando Ari- menyebut Persebaya sedang menargetkan gelar juara.

Diketahui, Persebaya Surabaya menutup musim lalu dengan kurang baik lantaran duduk di posisi ke-12 di klasemen akhir Liga 1 2023-2024. Ini merupakan catatan terburuk Bajul Ijo -julukan Persebaya Surabaya- dalam tiga musim terakhir.

Ernando Ari

Pada dua musim sebelumnya, Persebaya konsisten berada di 10 besar dengan peringkat kelima (2021-2022), dan keenam (2022-2023). Sebab itu, Ernando tidak ingin catatan buruk ini berlanjut.

Kiper andalan Timnas Indonesia itu memasang target tinggi untuk Persebaya Surabaya. Ernando menegaskan siap mengantar Bajul Ijo mengulang prestasi seperti musim 1996-1997 dan 2004.

