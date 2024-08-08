Ernando Ari Beberkan Target Persebaya Surabaya di Liga 1 2024-2025: Juara!

SURABAYA – Penjaga gawang Persebaya Surabaya, Ernando Ari Sutaryadi, membeberkan target timnya di Liga 1 2024-2025. Optimistis menatap musim 2024-2025, Nando -sapaan akrab Ernando Ari- menyebut Persebaya sedang menargetkan gelar juara.

Diketahui, Persebaya Surabaya menutup musim lalu dengan kurang baik lantaran duduk di posisi ke-12 di klasemen akhir Liga 1 2023-2024. Ini merupakan catatan terburuk Bajul Ijo -julukan Persebaya Surabaya- dalam tiga musim terakhir.

Pada dua musim sebelumnya, Persebaya konsisten berada di 10 besar dengan peringkat kelima (2021-2022), dan keenam (2022-2023). Sebab itu, Ernando tidak ingin catatan buruk ini berlanjut.

Kiper andalan Timnas Indonesia itu memasang target tinggi untuk Persebaya Surabaya. Ernando menegaskan siap mengantar Bajul Ijo mengulang prestasi seperti musim 1996-1997 dan 2004.