HOME BOLA LIGA INGGRIS

Dikonfirmasi Fabrizio Romano, Chelsea Segera Miliki Samu Omorodion dari Atletico Madrid!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |02:21 WIB
Dikonfirmasi Fabrizio Romano, Chelsea Segera Miliki Samu Omorodion dari Atletico Madrid!
Samu Omorodion segera gabung Chelsea. (Foto: Instagram Fabrizio Romano)
CHELSEA segera daratkan Samu Omorodion dari Atletico Madrid. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh pakar transfer Fabrizio Romano.

Fabrizio Romano menyebut kesepakatan telah disetujui antara Atletico dan Chelsea untuk transfer Samu Omorodion. Dengan begitu, pengumuman kepindahan striker asal Spanyol itu hanya tinggal menunggu waktu.

Samu Omorodion

Kabarnya, Chelsea menggelontorkan dana sebesar 40 euro atau sekira Rp699 miliar untuk mendatangkan penyerang berusia 20 tahun tersebut. Biaya ini membuat Atletico Madrid diuntungkan karena mereka hanya mengeluarkan dana Rp104 miliar untuk mendatangkan Omorodion dari Granada kurang dari 12 bulan lalu.

“BREAKING: Samu Omorodion ke Chelsea, Here We Go!” tulis Fabrizio Romano di akun Instagram pribadinya @fabrizioromano, Kamis (8/8/2024).

Telusuri berita bola lainnya
