Resmi! Madura United Rekrut 2 Pemain untuk Perkuat Barisan Pertahanan Jelang Liga 1 2024-2025

MADURA United resmi rekrut 2 pemain untuk perkuat barisan pertahanan jelang Liga 1 2024-2025. Kedua pemain itu adalah Adhitya Harlan yang berposisi sebagai penjaga gawang, dan Ahmad Rusadi yang merupakan seorang bek.

Setelah merekrut beberapa pemain top seperti Christian Rontini dan Taufik Hidayat, Laskar Sape Kerab -julukan Madura United- terus berbenah. Direktur Utama PT Polana Bola Madura Bersatu (PT PBMB), Annisa Zhafarina, mengonfirmasi kedatangan Adhitya dan Rusadi.

Dalam keterangan resminya, Annisa mengatakan dua pemain itu melengkapi puzzle Madura United sebelum berlaga di Liga 1 2024-2025. Ahmad Rusadi sendiri merupakan pelengkap untuk slot pemain U-22.

“Kami akan selalu berbenah dan menutupi kekurangan. Selagi masih ada waktu kami akan terus mengevaluasi tim ini. Untuk saat ini kita kekurangan di posisi kiper,” kata Annisa dikutip dari rilis resmi Madura United, Rabu (7/8/2024).