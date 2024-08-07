Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Resmi! Madura United Rekrut 2 Pemain untuk Perkuat Barisan Pertahanan Jelang Liga 1 2024-2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 07 Agustus 2024 |23:10 WIB
Resmi! Madura United Rekrut 2 Pemain untuk Perkuat Barisan Pertahanan Jelang Liga 1 2024-2025
Aditya Harlan dan Ahmad Rusadi resmi gabung Madura United. (Foto: Madura United)
A
A
A

MADURA United resmi rekrut 2 pemain untuk perkuat barisan pertahanan jelang Liga 1 2024-2025. Kedua pemain itu adalah Adhitya Harlan yang berposisi sebagai penjaga gawang, dan Ahmad Rusadi yang merupakan seorang bek.

Setelah merekrut beberapa pemain top seperti Christian Rontini dan Taufik Hidayat, Laskar Sape Kerab -julukan Madura United- terus berbenah. Direktur Utama PT Polana Bola Madura Bersatu (PT PBMB), Annisa Zhafarina, mengonfirmasi kedatangan Adhitya dan Rusadi.

Aditya Harlan dan Ahmad Rusadi

Dalam keterangan resminya, Annisa mengatakan dua pemain itu melengkapi puzzle Madura United sebelum berlaga di Liga 1 2024-2025. Ahmad Rusadi sendiri merupakan pelengkap untuk slot pemain U-22.

“Kami akan selalu berbenah dan menutupi kekurangan. Selagi masih ada waktu kami akan terus mengevaluasi tim ini. Untuk saat ini kita kekurangan di posisi kiper,” kata Annisa dikutip dari rilis resmi Madura United, Rabu (7/8/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/15/11/1644395/kroasia-lolos-ke-piala-dunia-2026-usai-tumbangkan-kepulauan-faroe-zil.webp
Kroasia Lolos ke Piala Dunia 2026 usai Tumbangkan Kepulauan Faroe
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/15/borobudur_marathon.jpg
Borobudur Marathon 2025 Resmi Sandang Elite Label! Ajang Lari Indonesia Naik Kelas Dunia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement