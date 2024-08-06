Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Ditunjuk Jadi Presiden Baru Klub, Ahmed Zaki Iskandar Ungkap Target Persita Tangerang di Liga 1 2024-2025

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 06 Agustus 2024 |03:36 WIB
Ditunjuk Jadi Presiden Baru Klub, Ahmed Zaki Iskandar Ungkap Target Persita Tangerang di Liga 1 2024-2025
Ahmed Zaki Iskandar jadi presiden baru Persita Tangerang (Foto: laman resmi Persita Tangerang)
A
A
A

PERSITA Tangerang resmi menunjuk Ahmed Zaki Iskandar sebagai presiden klub yang baru. Ahmed Zaki pun membeberkan target klubnya di Liga 1 2024-2025.

Ahmed Zaki Iskandar terpilih sebagai Presiden Klub Persita Tangerang melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang belum lama ini dilakukan. Dia menggantikan posisi yang sebelumnya diisi oleh Ahmed Rully Zulfikar itu.

 

Ahmed Zaki sendiri bukanlah wajah baru di klub berjuluk Pendekar Cisadane itu. Sebab, dia sudah lama dikenal aktif dalam membangun persepakbolaan di wilayah Tangerang serta pernah menjabat beberapa posisi kunci di PSSI Kabupaten Tangerang serta asosiasi olahraga lainnya.

Selain itu, pria yang akrab disapa Bang Zaki tersebut saat ini juga didapuk sebagai Manajer Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17 dan U-20. Kemudian, dia juga pernah bertugas sebagai Pembina dan pemilik Persita.

 BACA JUGA:

Setelah terpilih sebagai presiden klub yang baru, Ahmed Zaki pun menargetkan tim asuhan Fabio Lefundes itu bisa finis lebih baik di Liga 1 2024/2025 dari musim sebelumnya. Untuk diketahui, musim lalu mereka finis di peringkat 14 alias hanya dua tingkat saja dari zona degradasi.

"Tentu musim ini target kami adalah lebih baik dari musim sebelumnya. Dan kemudian sekarang dengan susunan pelatih yang baru, tim yang baru juga saya berharap kesiapan tim benar-benar matang dan siap menghadapi musim baru,” kata Ahmed Zaki dilansir dari laman resmi Persita.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
