Ipswich Town Resmi Pinjamkan Elkan Baggott ke Klub Divisi Tiga Liga Inggris

ELKAN Baggott resmi dipinjamkan Ipswich Town ke klub divisi tiga Liga Inggris, Blackpoool FC. Kepastian ini membuat harapan Elkan Baggott untuk menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di Liga Inggris sirna.

Seperti diketahui, Ipswich Town berhasil promosi ke Liga Inggris 2024-2025. Mereka akan menghadapi Liverpool pada laga pembuka yang berlangsung 17 Agustus 2024.

Kabar Elkan Baggott yang dipinjamkan ke Blackpool diketahui dari laman resmi Ipswish Town. Melalui laman resmi tim, Ipswich Town mengonfirmasi bahwa Elkan Baggott tidak akan memperkuat tim mereka di musim 2024-2025.

Elkan Baggott dipinjamkan selama satu musim penuh ke Blackpool. Sang pemain diharapkan bisa mendapat kesempatan bermain lebih banyak untuk mengembangkan potensinya.

“Semoga sukses untuk Elkan Baggott, yang akan menghabiskan musim 2024/25 dengan status pinjaman di Blackpool,” tulis Ipswich Town di akun resmi Instagram mereka.

Kabar ini tentunya cukup disayangkan bagi para pecinta sepakbola Tanah Air. Apalagi, sebelumnya Elkan Baggott sempat ikut serta dalam latihan perdana bersama Ipswich Town.