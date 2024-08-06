Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Ipswich Town Resmi Pinjamkan Elkan Baggott ke Klub Divisi Tiga Liga Inggris

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Selasa, 06 Agustus 2024 |02:23 WIB
Ipswich Town Resmi Pinjamkan Elkan Baggott ke Klub Divisi Tiga Liga Inggris
Elkan Baggott dipinjamkan satu musim penuh ke Blackpool (Foto: Instagram/Elkan Baggott)
A
A
A

ELKAN Baggott resmi dipinjamkan Ipswich Town ke klub divisi tiga Liga Inggris, Blackpoool FC. Kepastian ini membuat harapan Elkan Baggott untuk menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di Liga Inggris sirna.

Seperti diketahui, Ipswich Town berhasil promosi ke Liga Inggris 2024-2025. Mereka akan menghadapi Liverpool pada laga pembuka yang berlangsung 17 Agustus 2024.

Kabar Elkan Baggott yang dipinjamkan ke Blackpool diketahui dari laman resmi Ipswish Town. Melalui laman resmi tim, Ipswich Town mengonfirmasi bahwa Elkan Baggott tidak akan memperkuat tim mereka di musim 2024-2025.

Elkan Baggott dipinjamkan selama satu musim penuh ke Blackpool. Sang pemain diharapkan bisa mendapat kesempatan bermain lebih banyak untuk mengembangkan potensinya.

“Semoga sukses untuk Elkan Baggott, yang akan menghabiskan musim 2024/25 dengan status pinjaman di Blackpool,” tulis Ipswich Town di akun resmi Instagram mereka.

Kabar ini tentunya cukup disayangkan bagi para pecinta sepakbola Tanah Air. Apalagi, sebelumnya Elkan Baggott sempat ikut serta dalam latihan perdana bersama Ipswich Town.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/46/3067736/gara-gara-wojciech-szczesny-kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-gagal-gabung-barcelona-8NastIoIBX.jpg
Gara-Gara Wojciech Szczesny, Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Gagal Gabung Barcelona?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/46/3067137/kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-gabung-barcelona-pada-2025-segini-uang-yang-mesti-dikeluarkan-blaugrana-jxZb7lwxam.jpg
Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Gabung Barcelona pada 2025? Segini Uang yang Mesti Dikeluarkan Blaugrana!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/45/3066115/kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-masuk-bidikan-manchester-united-untuk-gantikan-andre-onana-SKZh1TJ4dt.jpg
Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Masuk Bidikan Manchester United untuk Gantikan Andre Onana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/16/51/3063648/profil-brisbane-roar-klub-milik-pengusaha-indonesia-yang-resmi-rekrut-rafael-struick-dari-ado-den-haag-jgd1faHSrn.jpg
Profil Brisbane Roar, Klub Milik Pengusaha Indonesia yang Resmi Rekrut Rafael Struick dari ADO Den Haag
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/13/11/1643927/timur-kapadze-tiba-di-indonesia-pekan-depan-resmi-jadi-pelatih-timnas-qlf.webp
Timur Kapadze Tiba di Indonesia Pekan Depan, Resmi Jadi Pelatih Timnas?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/05/07/kiper_inter_milan_yann_sommer.jpg
Inter Milan Siap Revolusi Kiper: Sommer Habis Kontrak, Martinez Masih Misterius!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement