Timnas Indonesia U-20 Ikut Mini Turnamen di Korea Selatan, Indra Sjafri Targetkan Hal Ini

SOLO - Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-20 dipastikan memgikuti mini turnamen di Korea Selatan. Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri pun berharap turnamen itu bisa menjadi ajang pemanasan yang tepat untuk menyambut Kualifikasi Piala Asia U-20 2025.

Dalam mini turnamen nanti, Skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20- akan berhadapan dengan Argentina, Korea Selatan, dan Thailand. Ajang itu akan berlangsung pada 28 Agustus sampai 1 September 2024.

Jelang turnamen tersebut, Indra Sjafri mengatakan Timnas Indonesia U-20 terus mematangkan diri untuk Kualifikasi Piala Asia U-20 2025. Dia pun puas meskipun skuadnya belum terbentuk sesuai harapan, tapi justri dapat juara Piala AFF U-20 2024.

"Kami masih dengan AFF U-20 kemarin, kita dapat gambaran siapa komposisi terbaik," kata Indra Sjafri di Solo, Minggu (4/8/2024).

Pria yang juga menjabat direktur teknik PSSI itu mengatakan timnya memang membutuhkan beberapa pemain baru. Hal itu agar timnya bertambah kuat untuk Kualifikasi Piala Asia U-20.