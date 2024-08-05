Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Resmi! Persija Jakarta Rekrut Bek Brasil Pedro Dias, Tambah Pemain Asing Jelang Liga 1 2024-2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 05 Agustus 2024 |20:24 WIB
Resmi! Persija Jakarta Rekrut Bek Brasil Pedro Dias, Tambah Pemain Asing Jelang Liga 1 2024-2025
Pedro Dias resmi gabung Persija Jakarta. (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

PERSIJA Jakarta resmi rekrut bek Brasil, Pedro Dias. Dengan begitu, Persija tambah pemain asing jelang bergulirnya Liga 1 2024-2025.

Persija Jakarta melakukan manuver dengan mendatangkan Pedro untuk memperkuat lini pertahanan. Bek berusia 31 tahun itu diikat kontrak selama satu musim.

Pedro Dias

Bagi Pedro, bermain untuk Persija adalah harapan yang menjadi kenyataan. Pemain asal Brasil itu bercerita bahwa dirinya sudah lama ingin merasakan atmosfer sepakbola Indonesia. Keinginan itu tercipta ketika dia bertemu dengan pemain Indonesia kala membela tim asal Malaysia, Sarawak FA.

“Saya menerima tawaran karena Persija adalah klub besar di Indonesia yang seluruh Asia tahu tentang Persija,” kata Pedro dalam rilis Persija Jakarta, Senin (5/8/2024).

“Ketika saya di Malaysia, saya bermain dengan beberapa orang Indonesia, saya dan dia selalu berbicara tentang Liga Indonesia dan berjanji kepadanya bahwa suatu hari saya akan bermain di liga Indonesia. Tuhan memberikan kesempatan besar ini kepada saya,” sambungnya.

Pedro akan berusaha untuk beradaptasi secepat mungkin pada pola permainan yang diinginkan pelatih Persija, Carlos Pena. Mengingat, gelaran Liga 1 2024-2025 tinggal menghitung hari.

Halaman: 1 2
1 2
      
