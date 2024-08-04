Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Resmi Diluncurkan, Begini Penampakan Jersey Persib Bandung untuk Musim 2024-2025: Tetap Usung Warna Biru dan Putih

Miftahul Ghani , Jurnalis-Minggu, 04 Agustus 2024 |21:29 WIB
Resmi Diluncurkan, Begini Penampakan Jersey Persib Bandung untuk Musim 2024-2025: Tetap Usung Warna Biru dan Putih
Penampakan jersey baru Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

PERSIB Bandung resmi launching jersey musim 2024-2025. Dalam penampakan jersey baru ini, warna biru dan putih tetap menjadi warna pilihan.

Warna biru tetap dipilih sebagai jersey home dan putih sebagai jersey away. Sementara itu, jersey ketiga yang merupakan jersey alternate dipilih akan mengusung warna hitam.

Penampakan jersey baru Persib Bandung untuk musim 2024-2025.

(Penampakan jersey baru Persib Bandung untuk musim 2024-2025. Foto: Miftahul Ghani/MNC Portal Indonesia)

Head of Communications PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Adhi Pratama, mengatakan jersey musim 2024-2025 ini bertemakan ‘We Are Persib’. Tema tersebut merupakan lambang dan wujud dari bersatunya seluruh stakeholder, mulai dari pemain, ofisial tim, manajemen, para mitra sponsor dan Bobotoh.

Untuk desain jersey home berwarna biru, lanjutnya, terdapat pattern jacquard di bagian badan sebagai representasi spirit Persib yang terus bergerak ke atas dan menjadi lebih baik. Jahitan dengan benang merah juga tersemat dan terinspirasi dari jersey Persib di tahun 1923 dan saat merebut gelar pada 2014.

Nuansa Bandung kental dalam desain untuk jersey utama ini. Pattern pada bagian rib membentuk pola gunung sebagai perlambang dari ‘Bandung dilingkung ku Gunung’.

“Pada bagian kerah dari jersey untuk laga-laga kandang Persib nantinya itu terdapat tulisan, ‘Kami putih, kami biru,’ sebagai pengingat identitas yang tak pernah lekang oleh waktu,” kata Adhi dalam acara “Pesta Rakyat Persib” di GOR C-Tra Arena Bandung, Minggu (4/8/2024).

