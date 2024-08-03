Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kata-kata Justin Hubner Usai Dijuluki Preman Timnas Indonesia

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |17:35 WIB
Kata-kata Justin Hubner Usai Dijuluki Preman Timnas Indonesia
Pemain Timnas Indonesia, Justin Hubner. (Instagram/justinhubner5)
A
A
A

PEMAIN naturalisasi Timnas Indonesia, Justin Hubner berkomentar soal ia yang dijuluki sebagai preman di skuad Garuda. Hal itu ia utarakan dalam wawancaranya bersama rekan setimnya di Timnas Indonesia, yakni Marc Klok.

Dalam sebuah video yang diunggah di channel youtube Marc Klok, tampak Hubner yang tengah menikmati masa liburnya datang untuk menyambangi kediaman peman Persib Bandung tersebut.

Keduanya pun berbincang sambil bermain game sepakbola, FIFA. Ditengah permainan mereka yang sangat seru, Klok menanyakan pendapat Hubner soal dirinya yang dijuluki sebagai preman Timnas Indonesia.

Secara mengejutkan, pemain Wolverhampton Wanderers itu ternyata paham betul apa arti dari julukannya itu. Ia pun mengaku tak keberatan dengan julukan preman Timnas Indonesia. Karena faktanya di lapangan, Hubner sangat suka bermain dengan keras.

"Ya, saya baru saja mendengar bahwa mereka memberitahu saya apa artinya. Seperti gangster atau semacamnya," kata Justin Hubner dikutip dari channel youtube Marc Klok, Sabtu (3/8/2024).

"Saya bisa katakan di lapangan saya suka bermain sangat keras," tambahnya.

Justin Hubner (EPA/Adi Weda)

Meski begitu, Hubner mengaku bahwa dirinya tidak tahu bagaimana sebutan itu bisa disematkan padanya. Ia menjelaskan jika sikap itu hanya ada pada gaya permainannya saja saat di lapangan dan bukan merupakan sifat aslinya.

"Saya tidak tahu dari mana asalnya, mungkin karena saya bermain sangat agresif. Tapi itu hanya permainan saya," sambung Justin Hubner.

Halaman:
1 2
      
