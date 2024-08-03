Nonton Yokohama F. Marinos vs Newcastle United Streaming LIVE di Vision+

PERTANDINGAN antara Yokohama F. Marinos dan Newcastle United akan tersaji secara langsung pada hari Sabtu (3/8/24) pukul 17.00 WIB. Bagi Anda yang ingin menyaksikan aksi seru dari para pemain bintang kedua tim, jangan lewatkan siaran langsungnya di Vision+ dengan klik di sini.

Laga ini akan digelar di Japan National Stadium dan diantisipasi menjadi salah satu pertandingan yang paling menarik dalam kalender pertandingan persahabatan sepak bola antara Jepang dan Eropa tahun ini.

Pertandingan yang merupakan bagian dari J.League International Series 2024 ini akan mempertemukan dua tim dengan sejarah dan prestasi yang kuat di liga masing-masing.

Newcastle United, yang mengawali tur pramusim di Jepang diprediksi akan melawan Yokohama F. Marinos dengan sengit sebelum kembali ke Inggris.

Di sisi lain, Yokohama F. Marinos akan bertanding di kandang sendiri, membawa kekuatan penuh dan dukungan ribuan pendukung setia. Mereka dikenal dengan permainan cepat dan serangan balik yang mematikan. Namun, mereka harus siap menghadapi kekuatan fisik dan strategi taktik dari Newcastle United, yang datang dengan reputasi sebagai salah satu tim yang sulit dikalahkan di Premier League.