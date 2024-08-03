Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Dani Olmo Selangkah Lagi Gabung Barcelona!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |07:09 WIB
Dani Olmo Selangkah Lagi Gabung Barcelona!
Dani Olmo dikabarkan tinggal selangkah lagi gabung ke Barcelona (Foto: UEFA)
A
A
A

DANI Olmo dikabarkan tinggal selangkah lagi bergabung ke Barcelona. Gelandang andalan Timnas Spanyol itu bahkan kabarnya sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan sang raksasa Spanyol.

Rumor merapatnya Dani Olmo ke Barcelona juga sempat dibahas oleh salah satu pakar transfer sepakbola, Fabrizio Romano. Ia mengatakan Dani Olmo juga sudah menyatakan keinginannya bermain di Camp Nou.

 

"Olmo sudah capai kesepakatan pribadi dengan Barcelona. Sang pemain pun menyatakan keinginannya bermain di Camp Nou," jelas Fabrizio.

Dani Olmo sendiri masuk radar Barcelona setelah tampil apik saat mengantarkan Timnas Spanyol menjadi juara di ajang Euro 2024 kemarin. Blaugrana juga menyatakan kesiapan mereka untuk merogoh kocek lebih dalam demi mendapatkan jasa penggawa RB Leipzig tersebut.

Barcelona dan Olmo kabarnya sudah menyepakati persyaratan pribadi dengan kontrak berdurasi enam tahun. Dengan kata lain, Dani Olmo akan diikat kontrak hingga musim panas 2030 mendatang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/46/3067736/gara-gara-wojciech-szczesny-kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-gagal-gabung-barcelona-8NastIoIBX.jpg
Gara-Gara Wojciech Szczesny, Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Gagal Gabung Barcelona?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/46/3067137/kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-gabung-barcelona-pada-2025-segini-uang-yang-mesti-dikeluarkan-blaugrana-jxZb7lwxam.jpg
Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Gabung Barcelona pada 2025? Segini Uang yang Mesti Dikeluarkan Blaugrana!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/45/3066115/kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-masuk-bidikan-manchester-united-untuk-gantikan-andre-onana-SKZh1TJ4dt.jpg
Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Masuk Bidikan Manchester United untuk Gantikan Andre Onana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/16/51/3063648/profil-brisbane-roar-klub-milik-pengusaha-indonesia-yang-resmi-rekrut-rafael-struick-dari-ado-den-haag-jgd1faHSrn.jpg
Profil Brisbane Roar, Klub Milik Pengusaha Indonesia yang Resmi Rekrut Rafael Struick dari ADO Den Haag
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/11/11/1642773/skenario-sulit-timnas-indonesia-lolos-ke-babak-32-besar-piala-dunia-u17-2025-lmf.webp
Skenario Sulit Timnas Indonesia Lolos ke Babak 32 Besar Piala Dunia U-17 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/10/dean_james.jpg
Dean James Ungkap Rahasia di Balik Gol Ajaib ke Gawang Feyenoord
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement