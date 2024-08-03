Dani Olmo Selangkah Lagi Gabung Barcelona!

DANI Olmo dikabarkan tinggal selangkah lagi bergabung ke Barcelona. Gelandang andalan Timnas Spanyol itu bahkan kabarnya sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan sang raksasa Spanyol.

Rumor merapatnya Dani Olmo ke Barcelona juga sempat dibahas oleh salah satu pakar transfer sepakbola, Fabrizio Romano. Ia mengatakan Dani Olmo juga sudah menyatakan keinginannya bermain di Camp Nou.

"Olmo sudah capai kesepakatan pribadi dengan Barcelona. Sang pemain pun menyatakan keinginannya bermain di Camp Nou," jelas Fabrizio.

Dani Olmo sendiri masuk radar Barcelona setelah tampil apik saat mengantarkan Timnas Spanyol menjadi juara di ajang Euro 2024 kemarin. Blaugrana juga menyatakan kesiapan mereka untuk merogoh kocek lebih dalam demi mendapatkan jasa penggawa RB Leipzig tersebut.

Barcelona dan Olmo kabarnya sudah menyepakati persyaratan pribadi dengan kontrak berdurasi enam tahun. Dengan kata lain, Dani Olmo akan diikat kontrak hingga musim panas 2030 mendatang.