Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Jadwal dan Link Live Streaming Manchester City vs Chelsea di Laga Pramusim 2024-2025

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |13:59 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Manchester City vs Chelsea di Laga Pramusim 2024-2025
Manchester City siap hadapi Chelsea di laga uji coba pramusim 2024-2025. (Foto: Instagram/mancity)
A
A
A

JADWAL dan linl live streaming Manchester City vs Chelsea di laga pramusim 2024-2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Dua tim Raksasa Liga Inggris tersebut tepatnya akan saling bertarung di Stadion Ohio, Colombous, Amerika Serikat.

Bagi Man City, laga melawan Chelsea menjadi pertandingan yang cukup krusial. Sebab itu menjadi pertandingan uji coba terakhir mereka sebelum memulai musim 2024-2025.

Sebab setelah melawan Chelsea, pasukan Josep Guardiola itu akan langsung kembali ke Inggris untuk melawan Manchester United di Community Shield 2024. Laga tersebut dimainkan di Stadion Wembley, London, Inggris, pada Sabtu 10 Agustus 2024.

Seminggu setelahnya, Man City pun akan berjumpa Chelsea lagi di laga perdana Liga Inggris 2024-2025. Jadi, pertandingan uji coba melawan Chelsea nanti akan menjadi laga pemanasan sebelum kedua klub tersebut benar-benar bersaing merebut tiga poin pertama di Liga Inggris 2024-2025.

Kabar buruknya, sejauh ini Man City selalu meraih kekalahan di laga uji coba pramusim 2024-2025. Kekalahan itu didapatkan The Citizens –julukan Man City– saat melawan Celtic FC, AC Milan, dan Barcelona.

Manchester City vs AC Milan

Sementara untuk Chelsea sendiri, laga melawan Man City bukanlah pertandingan uji coba terakhir mereka. Sebab The Blues –julukan Chelsea– masih akan memiliki laga uji coba melawan Real Madrid dan Inter Milan sebelum tampil di Liga Inggris 2024-2025.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/51/3182319/asnawi_mangkualam_dan_pratama_arhan-blLs_large.jpg
Jadwal Port FC vs Bangkok United di Liga Thailand 2025-2026: Duel Pratama Arhan vs Asnawi Mangkualam Berebut Papan Atas Klasemen!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/51/3182242/cristiano_ronaldo_menganggap_pencapaian_lionel_messi_juara_piala_dunia_2022_bersama_timnas_argentina_adalah_hal_biasa-CGvX_large.jpg
Cristiano Ronaldo Remehkan Gelar Piala Dunia 2022 Lionel Messi, Lebih Spesial Euro 2016?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/51/3182111/cristian_gonzales-tqjH_large.jpg
Kisah Spiritual El Loco Cristian Gonzales, Putuskan Mualaf karena Sering Dengar Suara Azan saat Berlatih di PSM Makassar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/51/3181758/mladen_zizovic-dEzS_large.jpg
Kisah Sedih Mladen Zizovic, Pelatih FK Radnicki yang Mendadak Meninggal Dunia di Tengah Pertandingan
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/10/51/1642649/pengurus-cabor-incar-120-emas-di-sea-games-2025-di-atas-target-pemerintah-mlm.webp
Pengurus Cabor Incar 120 Emas di SEA Games 2025, di Atas Target Pemerintah
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/11/ajang_wondr_by_bni_indonesia_international_challen.jpg
Jadwal dan Link Streaming WONDR by BNI Indonesia International Challenge 2025, Saksikan di Vision+!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement