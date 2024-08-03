Jadwal dan Link Live Streaming Manchester City vs Chelsea di Laga Pramusim 2024-2025

JADWAL dan linl live streaming Manchester City vs Chelsea di laga pramusim 2024-2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Dua tim Raksasa Liga Inggris tersebut tepatnya akan saling bertarung di Stadion Ohio, Colombous, Amerika Serikat.

Bagi Man City, laga melawan Chelsea menjadi pertandingan yang cukup krusial. Sebab itu menjadi pertandingan uji coba terakhir mereka sebelum memulai musim 2024-2025.

Sebab setelah melawan Chelsea, pasukan Josep Guardiola itu akan langsung kembali ke Inggris untuk melawan Manchester United di Community Shield 2024. Laga tersebut dimainkan di Stadion Wembley, London, Inggris, pada Sabtu 10 Agustus 2024.

Seminggu setelahnya, Man City pun akan berjumpa Chelsea lagi di laga perdana Liga Inggris 2024-2025. Jadi, pertandingan uji coba melawan Chelsea nanti akan menjadi laga pemanasan sebelum kedua klub tersebut benar-benar bersaing merebut tiga poin pertama di Liga Inggris 2024-2025.

Kabar buruknya, sejauh ini Man City selalu meraih kekalahan di laga uji coba pramusim 2024-2025. Kekalahan itu didapatkan The Citizens –julukan Man City– saat melawan Celtic FC, AC Milan, dan Barcelona.

Sementara untuk Chelsea sendiri, laga melawan Man City bukanlah pertandingan uji coba terakhir mereka. Sebab The Blues –julukan Chelsea– masih akan memiliki laga uji coba melawan Real Madrid dan Inter Milan sebelum tampil di Liga Inggris 2024-2025.