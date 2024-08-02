Yokohama F. Marinos Bertemu Newcastle United! Simak Jadwal dan Link Nontonnya di Vision+

JAKARTA – Bagi para penggemar sepak bola, Sportacular Match 2024 menjadi tontonan yang tak boleh dilewatkan di Vision+. Bersiaplah untuk rasakan euforia pertandingan-pertandingan spektakuler yang mempertemukan klub-klub papan atas dari seluruh penjuru dunia. Jangan lewatkan kesempatan untuk menyaksikan para bintang sepak bola beraksi dalam jadwal pertandingan Sportacular Match 2024 yang akan disiarkan secara LIVE di Vision+ berikut:

Urawa Reds (Japan) vs Newcastle United (England)

Rabu, 31 Juli 2024 | SOCCER channel | 17:30 WIB

LIVE Link nonton klik di sini