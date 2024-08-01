Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Profil Chido Obi-Martin, Bocah Ajaib Arsenal yang Segera Gabung Manchester United

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |06:15 WIB
Profil Chido Obi-Martin, Bocah Ajaib Arsenal yang Segera Gabung Manchester United
Chido Obi-Martin segera bergabung dengan Manchester United dari Arsenal (Foto: Instagram/@chidoobi.martin)
A
A
A

PROFIL Chido Obi-Martin, bocah ajaib Arsenal yang segera gabung Manchester United, menarik untuk diulas. Sebab, sang pesepakbola kabarnya segera berganti kostum.

Hal itu diungkap oleh pakar bursa transfer Eropa, Fabrizio Romano, lewat akun media sosial miliknya. Menurut pria asal Italia itu, Obi-Martin sepakat meninggalkan Arsenal demi Man United.

Chido Obi-Martin (Foto: Instagram/@chidoobi.martin)

“Striker berbakat itu meninggalkan Arsenal dan dia baru saja menerima tawaran dari Man United,” cuit Romano di akun X @FabrizioRomano, dikutip Kamis (1/8/2024).

Lebih lanjut, pria berusia 31 tahun itu mengatakan asisten pelatih Ruud van Nistelrooy berperan besar membujuk Obi-Martin ke Old Trafford. Pemain kelahiran 2007 itu yakin betul dengan proyek Erik ten Hag dan stafnya di United.

“Ruud van Nistelrooy berbicara secara langsung dengan Obi-Martin soal proyek jangka panjang tim. Van Nistelrooy krusial untuk mendapat lampu hijau dari Obi-Martin di mana kesepakatan sudah terjalin,” imbuhnya.

Lalu, seperti apa profil Chido Obi-Martin? Sang pesepakbola diketahui lahir di Glostrup, Denmark, pada 29 November 2007.

Halaman:
1 2
      
