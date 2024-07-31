Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Breaking News: PSSI Pastikan Matthew Baker Komitmen Perkuat Timnas Indonesia U-17, Tolak Australia U-17!

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |14:53 WIB
Breaking News: PSSI Pastikan Matthew Baker Komitmen Perkuat Timnas Indonesia U-17, Tolak Australia U-17!
Matthew Baker tolak panggilan Timnas Australia U-17. (Foto: Instagram/@mat_baker09)
A
A
A

ANGGOTA Exco PSSI, Arya Sinulingga, memastikan Matthew Baker berkomitmen memperkuat Timnas Indonesia U-17. Pengumuman ini sekaligus memastikan Matthew Baker menolak panggilan membela Timnas Australia U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025.

"Dia (Mathew Baker) akan tetap bergabung di TC kita tanggal 11 di Bali, sesuai dengan undangan kita," kata Arya Sinulingga dalam keterangan yang diterima MNC Portal Indonesia (MPI), Rabu (31/7/2024).

(Matthew Baker komitmen perkuat Timnas Indonesia U-17. (Foto: Instagram/@mat_baker09)

"Jadi tadi PSSI sudah berbicara dengan keluarganya (Baker), mereka komit tetap bersama kita," lanjut Arya.

Sebelumnya, Matthew Baker dipanggil untuk memperkuat Timnas Australia U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 pada 19-27 Oktober 2024. Ia mendapatkan pemanggilan Timnas Australia U-17 bersama 23 pemain lainnya.

Matthew Baker diikutsertakan dalam beberapa pertandingan uji tanding Australia U-17 di sepanjang Agustus 2024. Rencananya pada Agustus 2024, Timnas Australia U-17 akan melakoni tiga laga uji coba.

Setelah menghadapi Kepulauan Solomon U-19 pada 15 dan 18 Agustus 2024, Australia U-17 akan menantang Vanuatu U-19 (21 Agustus 2024). Matthew Baker akhirnya merespons panggilan Australia U-17 dengan unggahan foto bersama bendera Merah-Putih.

