Timnas Indonesia Jamu China di Stadion Harapan Bangsa Aceh di Lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia?

TIMNAS Indonesia menjamu China di Stadion Harapan Bangsa Aceh di lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Peluang itu bisa saja terjadi sebagai aksi balas dendam atas perlakuan tidak populer yang dibuat Federasi Sepakbola China (CFA).

CFA mendaftarkan Stadion Qingdao sebagai venue laga China vs Timnas Indonesia yang merupakan matchday Keempat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pada 15 Oktober 2024. Stadion Qingdao diduga dipilih karena di kawasan tersebut cuacanya sangat dingin, yang mana berpotensi menyulitkan para pemain Timnas Indonesia.

(Timnas China coba mengerjai Timnas Indonesia. (Foto: REUTERS)

Ditambah lagi, jarak antara Stadion Qingdao dengan kota Beijing yang notabene kota tiba para pemain Timnas Indonesia, harus ditempuh sampai 6,5 jam! Karena itu, tenaga skuad asuhan Shin Tae-yong dijamin terkuras.

Terlebih beberapa hari sebelumnya atau pada 10 Oktober 2024, Timnas Indonesia tandang ke markas Bahrain. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pun merespons pemilihan Stadion Qingdao sebagai venue laga Timnas Indonesia vs China.

“Saat di China, kami ditaruh di kota yang jaraknya 6,5 jam dari Beijing. Tentunya semua negara ingin mempersulit tim tamu. Kita tentunya ingin menjadi tuan rumah yang baik. Namun, kalau kami dikerjain di luar negeri, ya kita kerjain lagi di Indonesia,” kata Erick Thohir kepada awak media, kelar laga Timnas Indonesia U-19 vs Thailand U-19 di final Piala AFF U-19 2024.

Jika PSSI hendak “mengerjai” balik China, Stadion Harapan Bangsa yang terletak di Kota Banda Aceh dapat dijadikan alternatif. Stadion Harapan Bangsa yang menjadi markas Persiraja Banda Aceh, berpengalaman menggelar laga internasional, tepatnya menjadi venue turnamen Aceh World Solidarity Cup 2017.