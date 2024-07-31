Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Sambut Liga 1 2024-2025, Persija Jakarta Gaet Sponsor Baru

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |22:23 WIB
Sambut Liga 1 2024-2025, Persija Jakarta Gaet Sponsor Baru
Skuad Persija Jakara di sesi latihan bersama (Foto: Persija)
A
A
A

PERSIJA Jakarta mendapatkan amunisi baru jelang menghadapi kompetisi Liga 1 2024-2025. Skuad Macan Kemayoran menggaet sponsor baru yakni J-Trust Bank dengan durasi kerja selama satu musim.

Mohamad Prapanca selaku presiden tim menyambut positif dengan adanya sponsor baru untuk Persija Jakarta.. Hal itu akan menambah kesiapan Persija untuk mengarungi Liga 1.

 

"Ini sangat memberikan nilai positif serta semakin mengokohkan langkah Persija di musim liga tahun ini. Tentunya kami berharap bahwa dukungan ini akan terus berlanjut di masa-masa mendatang," kata Prapanca di Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Nantinya, sponsor baru itu akan ditempatkan di bagian depan jersey tim asuhan Carlos Pena. Hal itu menandakan kerja sama kedua pihak yang telah terjalin.

Sementara itu, Direktur Bisnis J-Trust Bank Widjaja Hendra mengatakan sangat senang bisa berkolaborasi dengan Persija. Hal itu menandakan keduanya punya kesamaan visi dan misi yang sama.

“Kami sangat senang bisa ikut mendukung industri olahraga dan komunitas pendukungnya, khususnya Persija," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
