HOME BOLA LIGA INDONESIA

7 Pemain Asing Persis Solo di Musim 2024-2025, Nomor 1 Karim Rossi!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |20:02 WIB
7 Pemain Asing Persis Solo di Musim 2024-2025, Nomor 1 Karim Rossi!
Berikut 7 pemain asing Persis Solo di Liga 1 2024-2025 (Foto: LIB)
A
A
A

TUJUH pemain asing Persis Solo di musim 2024-2025 bisa Anda lihat di akhir artikel. Salah satunya adalah penyerang berpaspor Swiss, Karim Rossi yang akan memperkuat laskar sambernyawa musim depan.

Kali ini Okezone akan membahas secara singkat tujuh pemain asing Persis Solo di musim 2024-2025. Siapa saja pemain yang dimaksud? berikut daftarnya

Berikut tujuh pemain asing Persis Solo di musim 2024-2025

7. Ricardo Lima


Ricardo Lima resmi mengisi kuota pemain asing Laskar Sambernyawa untuk mengarungi Liga 1 musim 2024-2025 para pertengahan Juli kemarin. Selama sembilan musim Ricardo Lima menghabiskan waktu karier profesional sepak bola di Negeri Samba. Sebelum memutuskan bergabung dengan Persis Solo, Lima membela klub divisi ketiga Liga Brazil Floresta CE.

6. Eduardo Kunde


Pemain asing berikutnya yang akan memperkuat Persis Solo adalah Eduardo Kunde. Kunde lalu sempat berkarir di Jepang bersama klub SC Sagamihara pada tahun 2021 lalu. Pemain berusia 26 tahun itu tercatat menjadi bagian dari klub asal Bulgaria, Botev Vratsa sebelum ke Persis. Sementara itu, ini menjadi pengalaman pertama bagi Kunde bermain di Indonesia.

5. Facundo Aranda


Menjadi bagian Persis Solo merupakan momen perdana Facundo Aranda bermain di Indonesia. Facundo memulai karir di Tanah Kelahirannya di Argentina. Facundo Aranda kemudian sempat merantau ke Montenegro dan bergabung dengan klub FK Jezero. Pemain berusia 24 tahun itu tercatat 29 kali tampil di Liga Montenegro dengan torehan tiga gol dan dua assist.

4. Gonzalo Andrada


Berikutnya ada nama Gonzalo Andrada yang melengkapi kuota tujuh pemain Asing Persis Soli. Gonzalo Andrada bukan pemain biasa saja. Ia merupakan anggota inti dari tim liga utama Uruguay, Progreso. Musim ini, Andrada sudah main 16 pertandingan, termasuk dua laga bulan ini melawan Wanderers dan Racing.

Halaman:
1 2
      
