Segera Gabung Como 1907, Kevin Diks dan Emil Audero Perkuat Timnas Indonesia?

SEGERA gabung Como 1907, tanda Kevin Diks dan Emil Audero memperkuat Timnas Indonesia? Di bursa transfer musim panas 2024, Como 1907 yang berstatus tim promosi Serie A 2024-205 jorjoran belanja pemain.

Hal itu dilakukan Como 1907 sebagai ikhtiar mereka tetap bermain di Serie A 2025-2026. Setidaknya sudah ada empat pemain top yang didatangkan manajemen Como 1907 pada bursa transfer musim panas 2024, yakni Pepe Reina, Alberto Moreno, Andrea Belotti dan Raphael Varane.

(Raphael Varane resmi gabung Como 1907. (Foto: REUTERS)

Ternyata tak sampai di sini usaha Como 1907 mendatangkan pemain anyar. Menurut laporan jurnalis Italia Fabrizio Romano, Como 1907 dalam waktu dekat meresmikan transfer kiper Sampdoria Emil Audero.

“Mantan kiper Inter Milan, Emil Audero akan menandatangani kontrak sebagai kiper baru Como,” tulis Fabrizio Romano di akun X-nya, @FabrizioRomano.

Selain Emil Audero, Como 1907 memburu pemain yang mengantarkan FC Copenhagen lolos ke 16 besar Liga Champions 2023-2024, Kevin Diks. Kabar itu disampaikan akun @futboll.indonesiaa.

“Como FC ingin membeli Kevin Diks dari FC Copenhagen. Como telah menawarkan lima juta euro untuk kevin diks yang kontraknya tersisa satu tahun di FC Copenhagen,” tulis laporan akun Instagram, @futboll.indonesia, Minggu 28 Juli 2024.