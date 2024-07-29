Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Segera Gabung Como 1907, Kevin Diks dan Emil Audero Perkuat Timnas Indonesia?

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |12:09 WIB
Segera Gabung Como 1907, Kevin Diks dan Emil Audero Perkuat Timnas Indonesia?
Kevin Diks bisa gabung Como 1907 dan Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@kevindiks2)
A
A
A

SEGERA gabung Como 1907, tanda Kevin Diks dan Emil Audero memperkuat Timnas Indonesia? Di bursa transfer musim panas 2024, Como 1907 yang berstatus tim promosi Serie A 2024-205 jorjoran belanja pemain.

Hal itu dilakukan Como 1907 sebagai ikhtiar mereka tetap bermain di Serie A 2025-2026. Setidaknya sudah ada empat pemain top yang didatangkan manajemen Como 1907 pada bursa transfer musim panas 2024, yakni Pepe Reina, Alberto Moreno, Andrea Belotti dan Raphael Varane.

Raphael Varane resmi gabung Como 1907. (Foto: REUTERS)

(Raphael Varane resmi gabung Como 1907. (Foto: REUTERS)

Ternyata tak sampai di sini usaha Como 1907 mendatangkan pemain anyar. Menurut laporan jurnalis Italia Fabrizio Romano, Como 1907 dalam waktu dekat meresmikan transfer kiper Sampdoria Emil Audero.

“Mantan kiper Inter Milan, Emil Audero akan menandatangani kontrak sebagai kiper baru Como,” tulis Fabrizio Romano di akun X-nya, @FabrizioRomano.

Selain Emil Audero, Como 1907 memburu pemain yang mengantarkan FC Copenhagen lolos ke 16 besar Liga Champions 2023-2024, Kevin Diks. Kabar itu disampaikan akun @futboll.indonesiaa.

“Como FC ingin membeli Kevin Diks dari FC Copenhagen. Como telah menawarkan lima juta euro untuk kevin diks yang kontraknya tersisa satu tahun di FC Copenhagen,” tulis laporan akun Instagram, @futboll.indonesia, Minggu 28 Juli 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/51/3181743/timnas_indonesia_u_22-w3IQ_large.jpg
Breaking News: Laga Timnas Indonesia U-22 di FIFA Matchday November 2025 Dipastikan Tak Pengaruhi Ranking FIFA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/51/3181568/timnas_indonesia_dijagokan_lolos_semifinal_piala_asia_2027_pssi-pa6A_large.jpg
Timnas Indonesia Dijagokan Lolos Semifinal Piala Asia 2027 Asalkan Tidak Ketemu Jepang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/51/3181492/pssi_sempat_menjaring_10_nama_ketika_hendak_mencari_pengganti_shin_tae_yong_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_erickthohir-Zfnd_large.jpg
PSSI Ditolak 5 Pelatih saat Cari Pengganti Shin Tae-yong sebagai Arsitek Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/51/3181485/erick_thohir_dan_alexander_zwiers_akan_berkolaborasi_mencari_pelatih_anyar_untuk_timnas_indonesia_alexzwiers-B196_large.jpg
BREAKING NEWS: PSSI Kantongi 5 Nama Calon Pelatih Timnas Indonesia, Siapa Saja?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/05/49/1640807/adu-kecepatan-dan-insting-jorge-lorenzo-kaitkan-balap-motogp-dengan-investasi-xud.webp
Adu Kecepatan dan Insting: Jorge Lorenzo Kaitkan Balap MotoGP dengan Investasi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/06/marc_klok.jpg
Marc Klok Tabuh Genderang Perang jelang Persib Bandung Lawan Selangor FC di ACL 2
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement