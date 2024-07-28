Jadwal dan Link Live Streaming Laga Kyoto Sanga FC vs VfB Stuttgart dalam Uji Coba Pramusim 2024-2025 di Vision+

JADWAL dan link live streaming laga Kyoto Sanga FC vs VfB Stuttgart dalam laga uji coba pramusim 2024-2025 dapat diketahui dalam artikel ini. Laga yang akan digelar pada Minggu (28/7/2024) pukul 17.00 WIB itu akan disiarkan di Vision+.

Ya, pencinta sepakbola, bersiaplah untuk menyaksikan duel seru pertandingan persahabatan antar klub terbaik Asia dan Eropa! Laga persahabatan pramusim ini diprediksi akan menyajikan tontonan menarik.

Kedua tim, yakni Kyoto Sanga FC vs VfB Stuttgart, sama-sama ingin menunjukkan performa terbaiknya sebelum kompetisi resmi dimulai. Jangan ketinggalan pertandingannya, nonton streaming di Vision+ atau akses dengan klik di sini.

Berikut Jadwal Pertandingannya:

Kyoto Sanga FC vsVfB Stuttgart

Stadion Sanga oleh KYOCERA

Minggu, 28 Juli 2024 | 17:00 WIB

Link nonton klik di sini

Tokyo Verdy vs Brighton & Hove Albion FC

Japan National Stadium

Minggu, 28 Juli 2024 | 16:30 WIB

Link nonton klik di sini