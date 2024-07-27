Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Kata-Kata Arne Slot Setelah Liverpool Menang 1-0 atas Real Betis di Laga Uji Coba Pramusim 2024-2025

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |15:10 WIB
Kata-Kata Arne Slot Setelah Liverpool Menang 1-0 atas Real Betis di Laga Uji Coba Pramusim 2024-2025
Arne Slot soroti lini serang Liverpool usai menang tipis 1-0 atas Real Betis (Foto: Reuters)
PELATIH Liverpool, Arne Slot, memberikan komentar atas kemenangan timnya saat menghadapi Real Betis di laga uji coba pramusim 2024-2025. Sang pelatih menyoroti lini depan The Reds yang menurutnya belum menemukan sosok striker yang bisa diandalkan.

Liverpool sukses mengatasi Real Betis pada laga yang berlangsung di Acrisure Stadium, Sabtu (27/7/2024). The Reds menang tipis 1-0 lewat gol Dominik Szoboszlai pada menit ke-34.

 

Meski berhasil meraih kemenangan, Arnel Slot terlihat tidak terlalu puas dengan penampilan timnya. Sang pelatih menilai lini depan Liverpool masih jauh dari kata memuaskan,

 BACA JUGA:

“Sepanjang musim ini Anda akan melihat kami bermain dengan striker sungguhan, tetapi saat ini kami tidak memiliki siapa pun yang tersedia,” jelas Arne Slot dilansir dari laman thisisanfield.

“Kemudian dengan Dom dan Harvey kami memiliki dua pemain No. 10, jadi kami menempatkan mereka pada posisi yang akan mereka mainkan sepanjang musim juga. Itulah salah satu alasan mengapa kami bermain dengan double 10 dibandingkan dengan seorang striker," lanjutnya.

