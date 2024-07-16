Advertisement
Okezone.com
LIGA INDONESIA

6 Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia yang Masih Berkarier di Liga 1 Musim 2024-2025, Nomor 1 Harap Dipanggil Shin Tae-yong!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |04:05 WIB
6 Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia yang Masih Berkarier di Liga 1 Musim 2024-2025, Nomor 1 Harap Dipanggil Shin Tae-yong!
Sejumlah pemain naturalisasi yang masih eksis di Liga 1 2024-2025 berharap dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia. (Foto: Heru Haryono/Okezone.com)
SEBANYAK 6 pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang masih berkarier di Liga 1 musim 2024-2025 akan diulas Okezone. Pemain-pemain yang disebut di bawah ini pernah menjalani proses naturalisasi untuk mendapatkan warga negara Indonesia (WNI).

Mereka pun pernah menjadi pemain andalan Timnas Indonesia, status yang tidak didapatkan saat ini. Di usia yang sudah tidak muda lagi, mereka masih eksis di kasta tertinggi sepakbola Indonesia, Liga 1. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 6 pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang masih Berkarier di Liga 1 musim 2024-2025:

6. Marc Klok (Persib Bandung)

Marc Klok

Marc Klok tak pernah lagi membela Timnas Indonesia kelar Piala Asia 2023. Kehadiran Thom haye serta semakin matanngya Ivar Jenner membuat Marc Klok kesulitan menarik hati Shin Tae-yong.

Saat ini, Marc Klok berstatus sebagai pemain Persib Bandung. Ia bertekad mempertahankan gelar Liga 1 yang disabet Maung Bandung -julukan Persib Bandung- di musim 2023-2024.

gol.

5. Diego Michiels (Borneo FC)

Diego Michiels

Diego Michels saat ini berstatus kapten Borneo FC. Ia memegang tiga caps bersama Timnas Indonesia senior, termasuk ambil bagian saat skuad Garuda kalah 0-10 dari Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2014 zona Asia.

4. Ezra Walian (Persik Kediri)

Ezra Walian

Ezra Walian yang dinaturalisasi pada 2017, sempat tiga tahun (2021-2024) membela Persib Bandung. Pemegang Sembilan caps dan tiga gol bersama Timnas Indonesia memutuskan pindah ke Persik Kediri pada bursa transfer Liga 1 2024-2025.

