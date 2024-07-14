Hasil FC Dallas vs LA Galaxy di MLS 2024: Maarten Paes Clean Sheet, FC Dallas Menang 2-0!

HASIL FC Dallas vs LA Galaxy di MLS 2024 akan diulas dalam artikel ini. Laga lanjutan Liga Amerika Serikat (MLS) 2024 itu berhasil dimenangkan oleh FC Dallas yang diperkuat calon kiper Timnas Indonesia, Maarten Paes, dengan skor 2-0.

Laga FC Dallas vs LA Galaxy digelar di Toyota Stadium, Frisco, Amerika Serikat pada Minggu (14/7/2024) pagi WIB. Maarten Paes tampil ciamik dalam laga ini sehingga bisa menjaga gawangnya clean sheet.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

FC Dallas langsung bermain agresif sejak awal pertandingan di babak pertama. Pasukan Peter Luccin memanfaatkan kecepatan Asier Illarramendi dan Bernard Kamungo untuk membongkar pertahanan LA Galaxy.

Namun demikian, LAFC -julukan LA Galaxy- yang bermain solid sukses membendung sejumlah serangan FC Dallas. Menemui kebuntuan, FC Dallas tak menyerah untuk menekan pertahanan LA Galaxy.

Pada menit ke-28, Petar Musa (28’) akhirnya berhasil merobek jala gawang yang dihaga John McCarthy. Musa berhasil memanfaatkan penyelamatan tidak sempurna dari McCarthy untuk menjadi gol.

Toros Hoops Burns -julukan FC Dallas- yang sudah unggul terus mendominasi permainan. Pada akhirnya, babak pertama selesai untuk keunggulan FC Dallas atas LA Galaxy dengan skor 1-0.