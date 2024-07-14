Usai Putuskan Bertahan di Persija Jakarta, Hanif Sjahbandi Siap Bantu Macan Kemayoran Bersinar di Liga 1 2024-2025

JAKARTA – Pemain Persija Jakarta, Hanif Sjahbandi senang telah resmi memperpanjang kontraknya di tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut. Hanif pun berjanji akan berusaha semaksimal mungkin demi bisa membantu Persija bersinar dan merebut gelar juara Liga 1 2024-2025.

Hanif Sjahbandi menandatangani kontrak selama satu tahun plus opsi perpanjangan. Ini merupakan kontrak ketiganya sejak bergabung dengan Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- pada 2022. Pada dua musim sebelumnya, Hanif selalu menjadi andalan bagi Persija.

Sebagai pemain dengan multiperan, Hanif sudah mencatatkan empat gol dan empat assist dari 56 pertandingan bersama Macan Kemayoran. Mendapatkan kontrak baru, Hanif mengaku tambah bersemangat.

Pemain berusia 27 tahun itu menegaskan ingin membawa Persija kembali berjaya pada musim ini. Di bawah asuhan pelatih anyar Carlos Pena, Macan Kemayoran nampaknya menaruh target tinggi di musim 2024-2025.

“Perpanjangan kontrak ini adalah bentuk tanggung jawab saya untuk target yang harus dicapai,” kata Hanif dilansir dari laman resmi Persija Jakarta, Minggu (14/7/2024).