Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Usai Putuskan Bertahan di Persija Jakarta, Hanif Sjahbandi Siap Bantu Macan Kemayoran Bersinar di Liga 1 2024-2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |05:16 WIB
Usai Putuskan Bertahan di Persija Jakarta, Hanif Sjahbandi Siap Bantu Macan Kemayoran Bersinar di Liga 1 2024-2025
Pemain Persija Jakarta, Hanif Sjahbandi. (Foto: Media Persija)
A
A
A

JAKARTA – Pemain Persija Jakarta, Hanif Sjahbandi senang telah resmi memperpanjang kontraknya di tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut. Hanif pun berjanji akan berusaha semaksimal mungkin demi bisa membantu Persija bersinar dan merebut gelar juara Liga 1 2024-2025.

Hanif Sjahbandi menandatangani kontrak selama satu tahun plus opsi perpanjangan. Ini merupakan kontrak ketiganya sejak bergabung dengan Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- pada 2022. Pada dua musim sebelumnya, Hanif selalu menjadi andalan bagi Persija.

Sebagai pemain dengan multiperan, Hanif sudah mencatatkan empat gol dan empat assist dari 56 pertandingan bersama Macan Kemayoran. Mendapatkan kontrak baru, Hanif mengaku tambah bersemangat.

Pemain berusia 27 tahun itu menegaskan ingin membawa Persija kembali berjaya pada musim ini. Di bawah asuhan pelatih anyar Carlos Pena, Macan Kemayoran nampaknya menaruh target tinggi di musim 2024-2025.

Hanif Sjahbandi

“Perpanjangan kontrak ini adalah bentuk tanggung jawab saya untuk target yang harus dicapai,” kata Hanif dilansir dari laman resmi Persija Jakarta, Minggu (14/7/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/21/11/1634909/sea-games-2025-calon-lawan-timnas-indonesia-u23-dibantai-klub-kampus-215-kmw.webp
SEA Games 2025: Calon Lawan Timnas Indonesia U-23 Dibantai Klub Kampus 2-15
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/21/pelatih_real_madrid_xabi_alonso.jpg
Jelang Real Madrid vs Juventus, Xabi Alonso Waspadai Kekuatan Taktis Bianconeri
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement