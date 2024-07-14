Belum Puas dengan Penampilan Mateo Kocijan di Laga Internal Persib Bandung, Bojan Hodal: Dia Masih Adaptasi

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak tampak tak puas melihat penampilan pemain asing barunya, Mateo Kocijan dalam pertandingan internal yang digelar di Stadion Arcamnik, Bandung, pada Jumat 12 Juli 2024. Menruut Bojan, Kocijan tampaknya masih perlu waktu untuk beradaptasi.

Menurutnya, pemain anyarnya itu masih memerlukan waktu untuk beradaptasi terutama mengenai cuaca. Maklum, ini merupakan kali pertama Mateo Kocijan bermain di Asia dengan membela Persib Bandung.

“Bisa dilihat tadi perbedaan cuaca membuatnya perlu waktu beradaptasi. Dia juga tidak bermain beberapa bulan, jadi dia masih perlu mengembalikan ritme bermain,” kata Bojan Hodak usai gim internal, dikutip Minggu (14/7/2024).

Meski demikian, menurut Bojan Hodak, Mateo Kocijan berperan dengan baik saat melakukan pertahanan. Ia menilai pemainnya itu selalu berada di posisi yang tepat secara taktikal.

“Ini sama halnya seperti Dedi (Kusnandar), dia punya tendangan yang bagus, jadi saya hanya perlu mendorongnya untuk lebih banyak mencoba melepaskan tendangan,” bebernya.