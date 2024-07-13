Klub yang Dimiliki Pengusaha Indonesia Segera Dapatkan Raphael Varane dan Anthony Martial

KLUB yang dimiliki pengusaha Indonesia segera dapatkan Raphael Varane dan Anthony Martial. Klub pemilik pengusaha Indonesia yang dimaksud akan menampung dua mantan pemain Manchester United itu adalah Como 1907.

Seperti yang diketahui, Como 1907 yang dimiliki oleh Hartono Bersaudara (Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono) tengah gencar mendatangkan sejumlah pemain bintang. Pasalnya klub yang dilatih Cesc Fabregas itu baru saja promosi ke Liga Italia 2024-2025.

Dengan dukungan dana dari orang terkaya di Indonesia tersebut, mendatangkan sejumlah nama beken bukanlah hal yang sulit. Terbaru, Como 1907 yang diakuisisi lewat PT Djarum di 2019 silam itu dikabarkan sudah bernegosiasi dengan Martial dan Varane yang baru saja mengakhiri kontrak dengan Man United.

Saat ini, baik Martial dan Varane sama-sama tak memiliki klub. Karena itu Como 1907 bisa merekrut kedua pemain tersebut dengan secara gratis.

Lewat kekuatan dan koneksi Fabregas, Como 1907 berusaha keras meyakinkan Varane dan Martial untuk segera bermain di Liga Italia 2024-2025. Menurut laporan dari media Italia, La Gazzetta Dello Sport, upaya Como 1907 bisa dikatakan berjalan baik untuk mendapatkan Martial dan Varane.

Varane dikabarkan sudah hadir di markas Como 1907 untuk membahas kontrak. Sementara Martial yang juga mendapatkan tawaran dari klub Turki, Besiktas, dikabarkan lebih tertarik dengan Como 1907.