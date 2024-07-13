Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Klub yang Dimiliki Pengusaha Indonesia Segera Dapatkan Raphael Varane dan Anthony Martial

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |21:53 WIB
Klub yang Dimiliki Pengusaha Indonesia Segera Dapatkan Raphael Varane dan Anthony Martial
Mantan pemain Manchester United, Raphael Varane dikabarkan segera merapat ke Como 1907. (Foto: Reuters)
A
A
A

KLUB yang dimiliki pengusaha Indonesia segera dapatkan Raphael Varane dan Anthony Martial. Klub pemilik pengusaha Indonesia yang dimaksud akan menampung dua mantan pemain Manchester United itu adalah Como 1907.

Seperti yang diketahui, Como 1907 yang dimiliki oleh Hartono Bersaudara (Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono) tengah gencar mendatangkan sejumlah pemain bintang. Pasalnya klub yang dilatih Cesc Fabregas itu baru saja promosi ke Liga Italia 2024-2025.

Dengan dukungan dana dari orang terkaya di Indonesia tersebut, mendatangkan sejumlah nama beken bukanlah hal yang sulit. Terbaru, Como 1907 yang diakuisisi lewat PT Djarum di 2019 silam itu dikabarkan sudah bernegosiasi dengan Martial dan Varane yang baru saja mengakhiri kontrak dengan Man United.

Saat ini, baik Martial dan Varane sama-sama tak memiliki klub. Karena itu Como 1907 bisa merekrut kedua pemain tersebut dengan secara gratis.

Anthony Martial

Lewat kekuatan dan koneksi Fabregas, Como 1907 berusaha keras meyakinkan Varane dan Martial untuk segera bermain di Liga Italia 2024-2025. Menurut laporan dari media Italia, La Gazzetta Dello Sport, upaya Como 1907 bisa dikatakan berjalan baik untuk mendapatkan Martial dan Varane.

Varane dikabarkan sudah hadir di markas Como 1907 untuk membahas kontrak. Sementara Martial yang juga mendapatkan tawaran dari klub Turki, Besiktas, dikabarkan lebih tertarik dengan Como 1907.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/46/3067736/gara-gara-wojciech-szczesny-kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-gagal-gabung-barcelona-8NastIoIBX.jpg
Gara-Gara Wojciech Szczesny, Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Gagal Gabung Barcelona?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/46/3067137/kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-gabung-barcelona-pada-2025-segini-uang-yang-mesti-dikeluarkan-blaugrana-jxZb7lwxam.jpg
Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Gabung Barcelona pada 2025? Segini Uang yang Mesti Dikeluarkan Blaugrana!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/45/3066115/kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-masuk-bidikan-manchester-united-untuk-gantikan-andre-onana-SKZh1TJ4dt.jpg
Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Masuk Bidikan Manchester United untuk Gantikan Andre Onana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/16/51/3063648/profil-brisbane-roar-klub-milik-pengusaha-indonesia-yang-resmi-rekrut-rafael-struick-dari-ado-den-haag-jgd1faHSrn.jpg
Profil Brisbane Roar, Klub Milik Pengusaha Indonesia yang Resmi Rekrut Rafael Struick dari ADO Den Haag
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/21/51/1634975/turun-kelas-apriyanifadia-pasang-target-juara-indonesia-masters-ii-2025-sxw.webp
Turun Kelas, Apriyani/Fadia Pasang Target Juara Indonesia Masters II 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/20/pencak_silat_furgon_habbil_winata.jpg
Komentar Pesilat Furgon Habbil Winata usai Raih Emas Pertama Indonesia di Asian Youth Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement