Cyrus Margono Dilepas Panathinaikos B, Gabung Klub Liga 1 2024-2025 atau Tetap Abroad?

CYRUS Margono berstatus tanpa klub setelah dilepas Panathianikos B per 1 Juli 2024. Lantas, apakah kiper 22 tahun ini bakal diboyong klub Liga 1 2024-2025 atau tetap memilih berkarier di luar negeri alias abroad?

Nama Cyrus Margono pertama kali muncul ke permukaan pada 2021. Saat itu, muncul kabar ada kiper keturunan yang Berkarier di Yunani, tepatnya di Liga 2 Yunani bersama Panathinaikos B. Setelah melalui proses yang Panjang, Cyrus Margono akhirnya resmi mendapatkan kembali paspor Indonesia pada Maret 2024.

Cyrus Margono resmi menjadi WNI pada Maret 2024.

Sayangnya semenjak memegang paspor Indonesia, Cyrus Margono belum mendapat Kesempatan dipanggil ke Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Padahal, pada Juni 2024, Timnas Indonesia sempat menggelar tiga pertandingan, tepatnya kontra Tanzania, Irak dan Filipina.

Banyak pencinta sepakbola yang berharap, Shin Tae-yong memberi Kesempatan kepada Cyrus Margono. Jika tidak di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tenaga Cyrus Margono dapat diandalkan di ajang Piala AFF 2024.

Cyrus Margono berstatus tanpa klub per 1 Juli 2024.

Namun, belum juga menarik hati Shin Tae-yong, Cyrus Margono justru berstatus tanpa klub. Delapan penampilan yang dicatatkan Cyrus Margono bersama Panathinaikos B di Liga 2 Yunani2 2023-2024 belum cukup memuaskan hati manajemen klub.

Lantas, mungkinkah Cyrus Margono tetap abroad? Peluang itu cukup besar mengingat Cyrus Margono selalu berkarier di luar Indonesia.