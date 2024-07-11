Hasil Timnas Putri Indonesia vs Hong Kong di Laga Uji Coba: Garuda Pertiwi Tumbang 2-3

HASIL Timnas Putri Indonesia vs Hong Kong di laga uji coba akan diulas dalam artikel ini. Garuda Pertiwi -julukan Timnas Putri Indonesia- tumbang dengan skor 2-3.

Timans Putri Indonesia harus menelan kekalahan dalam laga yang berlangsung di Hong Kong Football Club Ground pada Kamis (11/7/2024) malam WIB. Dalam laga tersebut, Indonesia dibungkam dengan skor 2-3 oleh Hong Kong.

Tiga gol yang ditorehkan oleh tim tuan rumah hanya mampu dibalas dengan dua gol saja oleh Skuad Garuda Pertiwi. Adapun dua gol balasan tersebut dicatatkan oleh Citra Ramadhani dan Marsela Alwi.

Kendati kalah, Tim Merah-Putih masih bisa membalas kekalahan tersebut. Pasalnya, pertandingan uji coba leg 2 melawan Hong Kong bakal dihelat pada 14 Juli 2024.

Dilansir dari Twitter/X, @womensfootie_id, ada empat pemain dari skuad Timnas Putri U-17 yang dimainkan oleh sang pelatih Satoru Mochizuki. Juru taktik asal Jepang itu memanfaatkan talenta lokal dalam timnya kali ini.

Tidak ada satu pun pemain keturunan yang dimainkan oleh Mochizuki sebagai starter melawan Hong Kong. Sang kapten, Shafira Ika, masih menjadi andalan di lini belakang.