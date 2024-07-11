Hasil Timnas Belanda vs Inggris: Xavi Simons Bawa De Oranje Unggul 1-0

Xavi Simons bawa Timnas Belanda unggul 1-0 atas Inggris (Foto: Reuters)

TIMNAS Belanda menghadapi Inggris di Semifinal Euro 2024. Kedua tim saling berhadapan di Signal Iduna Park, Kamis (11/7/2024) pukul 02.00 WIB.

De Oranje sementara unggul 1-0 atas Inggris. Xavi Simons membawa De Oranje unggul pada menit ketujuh.

Timnas Belanda vs Inggris di Semifinal Euro 2024

Belanda (4-2-3-1): Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, Virgil van Dijk, Nathan Ake; Jerdy Schouten, Tijjani Reijnders; Donyell Malen, Cody Gakpo, Xavi Simons; Memphis Depay.

Pelatih: Ronald Koeman

Inggris (3-4-2-1): Jordan Pickford; Kyle Walker, John Stones, Marc Guehi; Bukayo Saka, Kobbie Mainoo, Declan Rice, Kieran Trippier; Jude Bellingham, Phil Foden; Harry Kane.

Pelatih: Gareth Southgate

(Admiraldy Eka Saputra)