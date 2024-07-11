Resmi! PSIS Semarang Gaet Kiper Berlabel Timnas Indonesia Syahrul Trisna Fadillah

PSIS Semarang resmi gaet kiper berlabel Timnas Indonesia, Syahrul Trisna Fadillah. Chief Executive Officer (CEO) PSIS Semarang, Yoyok Sukawi, menyatakan timnya terus menyiapkan diri dengan sebaik mungkin untuk Liga 1 2023-2024.

Syahrul Trisna Fadillah yang merupakan mantan penjaga gawang Persikabo 1973 ini didatangkan Laskar Mahesa Jenar -julukan PSIS Semarang- dengan kontrak satu musim. Kiper berlabel Timnas Indonesia itu akan menambah kekuatan PSIS Semarang.

Yoyok mengatakan PSIS Semarang mendatangkan kiper berusia 28 tahun itu berdasarkan kebutuhan tim. Hal itu diketahui setelah berdiskusi dengan tim pelatih PSIS.

"Tim pelatih mengusulkan penambahan penjaga gawang dan mereka langsung berburu yang akhirnya dapat Syahrul. Kami pun langsung menyetujui karena di posisi penjaga gawang supaya lebih banyak pemain yang siap main," kata Yoyok, dilansir dari laman PSIS, Kamis (11/7/2024).