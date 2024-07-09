Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Argentina vs Kanada di Semifinal Copa America 2024: Lionel Messi Siap Tempur!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |20:39 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Argentina vs Kanada di Semifinal Copa America 2024: Lionel Messi Siap Tempur!
Pemain Timnas Argentina, Lionel Messi. (Foto: Reuters)
NEW JERSEY - Megabintang Tim Nasional (Timnas) Argentina, Lionel Messi dipastikan siap tempur melawan Kanada di semifinal Copa America 2024. Hal itu sudah dikonfirmasi langsung oleh pelatih Argentina, Lionel Scaloni.

La Albiceleste -julukan Timnas Argentina- akan menghadapi Kanada di babak semifinal Copa America 2024. Laga itu akan digelar di MetLife Stadium, New Jersey, Amerika Serikat.

La Pulga -julukan Messi- dipastikan dalam mode siap tempur. Sebelumnya, bintang Inter Miami itu sempat absen saat menghadapi Peru dalam matchday ketiga fase Grup A Copa America 2024 karena mengalami cedera otot adductor.

Kemudian, Messi langsung tampil penuh saat mengalahkan Ekuador lewat drama adu penalti di babak perempat final. Di momen tersebut, La Pulga gagal mengeksekusi penaltinya.

Lionel Messi

Scaloni menyatakan Messi tidak mengalami masalah apapun jelang laga penting kontra Kanada. Pelatih berusia 46 tahun ini dengan tegas memastikan La Pulga akan tampil melawan The Canucks -julukan Timnas Kanada.

"99 persen dari waktu, [Messi] cocok untuk bermain. Tidak pernah terjadi pada saya bahwa dia tidak cocok untuk bermain. Setiap kali dia keluar di lapangan, dia fit untuk bermain," kata Scaloni, dipetik dari Goal International, Selasa (9/7/2024).

Halaman:
1 2
      
