Salam Perpisahan Persib Bandung untuk Stefano Beltrame

PERSIB Bandung secara resmi sampaikan perpisahan dengan Stefano Beltrame. Tak hanya di akun media sosial, mereka juga menyampaikan pesan tersebut di laman resmi tim.

Dalam keterangannya, Persib Bandung dan Stefano Beltrame bersepakat untuk tidak melanjutkan kerja sama seiring berakhirnya kontrak tepat di akhir kompetisi Liga 1 2023-2024.

Interim Director of Sports PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Adhitia Putra Herawan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Stefano Beltrame. Meski singkat, playmaker asal Italia itu sudah memberikan dampak positif untuk tim.

Stefano Beltrame turut mengantarkan Persib juara Liga 1 2023/2024 dengan mempersembahkan 4 gol dan 2 assist dari 16 kali penampilannya.

"Meski singkat, kebersamaan Beltrame dan Persib sangat berkesan. Terima kasih atas kontribusi dan dedikasinya untuk Persib akhirnya bisa kembali juara," ungkap Adhit, Selasa (9/7/2024).

Sebelumnya, kabar hengkangnya Stefano Beltrame dari Persib sudah dilontarkan sang pelatih Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu mengatakan pemainnya itu tidak akan kembali memperkuat Maung Bandung.