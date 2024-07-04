Kisah Harry Kane yang Peduli Kesehatan Mental hingga Rela Bangun Yayasan

KISAH Harry Kane yang peduli akan kesehatan mental, terutama kalangan muda, membuatnya rela terjun ke dunia tersebut menarik untuk diulas. Sebab pemain Bayern Munich itu sampai membangun yayasan Harry Kane Foundation (HKF) demi bisa berkontribusi memperbaiki kesehatan mental masyarakat.

Pesepakbola yang kini tengah membantu Timnas Inggris di Euro 2024 itu memang kerap aktif jika membicarakan isu kesehatan mental. Sebelumnya, Harry Kane bahkan telah mendukung badan amal kesehatan mental lewat sponsor kaosnya di Leyton Orient.

Lalu, pada Hari Kesehatan Mental Dunia, Harry Kane memimpin sejumlah inisiatif dan kemitraan untuk menyoroti penyebab penyakit mental. Dengan bermodal ketenaran di dunia sepakbola, dia ingin membantu mempromosikan kebiasaan positif yang bisa mengakhiri stigma seputar masalah tersebut.

Promosi ini diawali dengan tampilan animasi yang menggambarkan kisah inspiratif Harry Kane yang berjuang dari sepakbola akar rumput hingga bisa menjadi pemain bintang seperti sekarang. Kisah itu tersaji di CBeebies Bedtime Stories BBC yang bakal ditampilkan dalam materi pendidikan untuk anak sekolah.

“Saya senang meluncurkan yayasan saya pada Hari Kesehatan Mental Sedunia. Ini menandai awal perjalanan saya untuk mempelajari lebih lanjut tentang kesehatan mental dan menggunakan posisi saya semoga dapat mendorong orang lain untuk menjaga kesehatan mental mereka, menjadi yang terbaik dan jangan takut untuk meminta bantuan,” ujar Harry Kane, melansir dari Sky Sports, Kamis (4/7/2024).

“Sementara saya jauh dari ahli dalam hal ini, saya telah belajar bahwa ada semakin banyak orang yang perlu mempelajari strategi penanggulangan yang positif dan membangun ketahanan untuk menghadapi kesulitan,” lanjut striker Bayern Munich tersebut.