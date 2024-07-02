Breaking News: Hampir Perkuat Timnas Indonesia, Gabriel Han Willhoft-King Gabung Manchester City!

SETELAH hampir memperkuat Timnas Indonesia, Gabriel Han Willhoft-King akhirnya mendapat kabar membahagiakan. Menurut laporan jurnalis Italia Fabrizio Romano, gelandang 18 tahun ini bergabung dengan Manchester City U-19.

“Manchester City setuju mendatangkan gelandang kelahiran 2006 dengan talenta luar biasa untuk tim U-19. Gabriel Han Willhoft-King meninggalkan Tottenham beberapa minggu lalu dan ia gabung Manchester City dengan kontrak selama dua tahun,” tulis Fabrizio Romano di akun X-nya, @FabrizioRomano.

(Fabrizio Romano menyebut Gabriel Han gabung Manchester City U-19. (Foto: X/@FabrizioRomano)

Gabriel Han Willhoft-King sempat menjadi sorotan pada 2023. Ia diproyeksikan PSSI memperkuat Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 yang dilangsungkan di Tanah Air pada medio Oktober-November 2023.

Pesepakbola yang saat itu masih berusia 17 tahun ini awalnya diplot bersama pemain diaspora lain seperti Welber Jardim dan Amar Brkic untuk membela skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-19. Sayangnya, setelah dicek kelengkapan adminstrasinya, Gabriel Han Willhoft-King tidak memiliki paspor Indonesia.

Untuk mendapatkan paspor Indonesia, Gabriel Han Willhoft-King harus menjalani proses naturalisasi. Berhubung proses naturalisasi membutuhkan waktu yang panjang, Gabriel Han Willhoft-King batal mendapatkan paspor Indonesia, mengingat Piala Dunia U-17 2023 saat itu sudah berada di depan mata.

"Kalau memang perlu naturalisasi, ya naturalisasi," kata pelatih Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023, Bima Sakti di Jakarta, pada Selasa 15 Agustus 2023.