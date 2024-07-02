Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Breaking News: Hampir Perkuat Timnas Indonesia, Gabriel Han Willhoft-King Gabung Manchester City!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |21:59 WIB
Breaking News: Hampir Perkuat Timnas Indonesia, Gabriel Han Willhoft-King Gabung Manchester City!
Gabriel Han Willhoft-King resmi gabung Manchester City. (Foto: X/@FabrizioRomano)
A
A
A

SETELAH hampir memperkuat Timnas Indonesia, Gabriel Han Willhoft-King akhirnya mendapat kabar membahagiakan. Menurut laporan jurnalis Italia Fabrizio Romano, gelandang 18 tahun ini bergabung dengan Manchester City U-19.

“Manchester City setuju mendatangkan gelandang kelahiran 2006 dengan talenta luar biasa untuk tim U-19. Gabriel Han Willhoft-King meninggalkan Tottenham beberapa minggu lalu dan ia gabung Manchester City dengan kontrak selama dua tahun,” tulis Fabrizio Romano di akun X-nya, @FabrizioRomano.

Fabrizio Romano menyebut Gabriel Han gabung Manchester City U-19. (Foto: X/@FabrizioRomano)

(Fabrizio Romano menyebut Gabriel Han gabung Manchester City U-19. (Foto: X/@FabrizioRomano)

Gabriel Han Willhoft-King sempat menjadi sorotan pada 2023. Ia diproyeksikan PSSI memperkuat Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 yang dilangsungkan di Tanah Air pada medio Oktober-November 2023.

Pesepakbola yang saat itu masih berusia 17 tahun ini awalnya diplot bersama pemain diaspora lain seperti Welber Jardim dan Amar Brkic untuk membela skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-19. Sayangnya, setelah dicek kelengkapan adminstrasinya, Gabriel Han Willhoft-King tidak memiliki paspor Indonesia.

Untuk mendapatkan paspor Indonesia, Gabriel Han Willhoft-King harus menjalani proses naturalisasi. Berhubung proses naturalisasi membutuhkan waktu yang panjang, Gabriel Han Willhoft-King batal mendapatkan paspor Indonesia, mengingat Piala Dunia U-17 2023 saat itu sudah berada di depan mata.

"Kalau memang perlu naturalisasi, ya naturalisasi," kata pelatih Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023, Bima Sakti di Jakarta, pada Selasa 15 Agustus 2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/46/3067736/gara-gara-wojciech-szczesny-kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-gagal-gabung-barcelona-8NastIoIBX.jpg
Gara-Gara Wojciech Szczesny, Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Gagal Gabung Barcelona?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/46/3067137/kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-gabung-barcelona-pada-2025-segini-uang-yang-mesti-dikeluarkan-blaugrana-jxZb7lwxam.jpg
Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Gabung Barcelona pada 2025? Segini Uang yang Mesti Dikeluarkan Blaugrana!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/45/3066115/kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-masuk-bidikan-manchester-united-untuk-gantikan-andre-onana-SKZh1TJ4dt.jpg
Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Masuk Bidikan Manchester United untuk Gantikan Andre Onana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/16/51/3063648/profil-brisbane-roar-klub-milik-pengusaha-indonesia-yang-resmi-rekrut-rafael-struick-dari-ado-den-haag-jgd1faHSrn.jpg
Profil Brisbane Roar, Klub Milik Pengusaha Indonesia yang Resmi Rekrut Rafael Struick dari ADO Den Haag
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/10/11/1630811/jadwaldan-link-streaming-round-4-afc-asian-qualifiers-uea-vs-oman-timnas-indonesia-vs-irak-division-cyb.webp
JadwalÂ dan Link Streaming Round 4 AFC Asian Qualifiers: UEA vs Oman, Timnas Indonesia vs Irak diÂ VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/06/timnas_indonesia_u_23.jpg
Link Live Streaming Timnas Indonesia U-22 Vs India di Laga Uji Coba Malam Ini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement