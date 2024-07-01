Hasil Meksiko vs Ekuador di Copa America 2024: Imbang 0-0, La Tricolor ke Perempatfinal

TIMNAS Ekuador berhasil menahan imbang Meksiko di laga terakhir Grup B Copa America 2024. Pertandingan antara kedua tim berlangsung di University of Phoenix Stadium, Senin (1/7/2024).

Pertandingan berakhir imbang tanpa gol. Hasil ini membuat Ekuador finis sebagai runner-up grup dan berhak melaju ke perempatfinal usai unggul selisih gol dari Meksiko di peringkat ketiga.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Meksiko dan Ekuador bermain cukup ketat sejak awal babak pertama. Oleh dikarenakan, kedua tim ingin mencetak gol lebih dahulu agar lebih percaya diri memainkan laga tersebut.

Memasuki pertengahan babak pertama, Timnas Ekuador mulai di bawah tekanan Meksiko. Namun, pertahanan tim itu cukup solid menahan gempuran karena belum kebobolan.

Tim asuhan Felix Sanchez Bas bukan tanpa perlawanan saja untuk Meksiko. Oleh dikarenakan, mereka juga memberikan ancaman dengan sejumlah peluang meskipun belum berbuah manis.

Sampai akhir babak pertama belum ada gol yang tercipta antara kedua tim. Timnas Meksiko dan Ekuador pasti akan berbenah diri agar tampil lebih baik pada babak kedua.