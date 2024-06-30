Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Kanada vs Cile di Copa America 2024: Imbang 0-0, Les Rouges Lolos ke Perempat Final

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 30 Juni 2024 |09:22 WIB
Hasil Kanada vs Cile di Copa America 2024: Imbang 0-0, <i>Les Rouges</i> Lolos ke Perempat Final
Timnas Kanada vs Timnas Cile di Copa America 2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

TIMNAS Kanada bermain imbang 0-0 saat menghadapi Cile di laga terakhir Grup A Copa America 2024. Pertandingan itu berlangsung di Inter & Co Stadium, Orlando, Amerika Serikat, Minggu (30/6/2024) pagi WIB.

Permainan ketat membuat jual beli serangan terus terjadi sepanjang pertandingan. Hasil imbang melawan Cile cukup membawa Kanada menemani Argentina lolos ke babak perempatfinal Copa America 2024.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pertandingan berjalan dalam tempo cepat di awal babak pertama. Kanada nyaris membuka papan skor pada menit sembilan lewat tandukan Jonathan David yang masih bisa ditepis Gabriel Arias.

Enam menit berselang gantian Cile yang mengancam lewat tendangan keras Eduardo Vargas. Akan tetapi, bola yang melengkung ke tiang jauh masih melambung tipis di atas mistar gawang.

Pada menit 27, La Roja -julukan Timnas Cile- kehilangan Gabriel Suazo yang diganjar kartu kuning kedua oleh wasit setelah melakukan pelanggaran keras kepada lawan. Alhasil, mereka melanjutkan permainan dengan 10 pemain saja.

Unggul jumlah pemain, Kanada semakin gencar melakukan serangan. Tim asuhan Jesse Marsch itu pun mendapat peluang emas pada menit 35 via sepakan Richie Laryea yang mampu dihalau Gabriel Arias.

Les Rouges -julukan Timnas Kanada- pun terus mengepung pertahanan Cile di menit-menit akhir babak pertama. Namun penyelesaian akhir yang buruk membuat mereka tak kunjung menciptakan gol hingga turun minum.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/51/3036412/wakil-presiden-argentina-bela-enzo-fernandez-yang-dianggap-rasis-kepada-pemain-timnas-prancis-jxE3nfuBrY.jpg
Wakil Presiden Argentina Bela Enzo Fernandez yang Dianggap Rasis kepada Pemain Timnas Prancis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/45/3035591/chelsea-buka-suara-soal-aksi-rasis-yang-dibuat-enzo-fernandez-langsung-dipecat-Fn7XnoZLd6.jpg
Chelsea Buka Suara soal Aksi Rasis yang Dibuat Enzo Fernandez, Langsung Dipecat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/45/3035539/3-pemain-chelsea-yang-auto-unfollow-dan-sakit-hati-karena-enzo-fernandez-bernyanyi-rasis-usai-menang-copa-america-2024-j87dCuYCLd.jpg
3 Pemain Chelsea yang Auto Unfollow dan Sakit Hati karena Enzo Fernandez Bernyanyi Rasis Usai Menang Copa America 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/51/3035464/enzo-fernandez-minta-maaf-buntut-nyanyikan-lagu-berbau-rasis-dalam-perayaan-timnas-argentina-juara-copa-america-2024-sXHBaGZeF5.jpg
Enzo Fernandez Minta Maaf, Buntut Nyanyikan Lagu Berbau Rasis dalam Perayaan Timnas Argentina Juara Copa America 2024
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/07/11/1629653/dukung-timnas-indonesia-vs-arab-saudi-jadwal-cara-nonton-dan-live-streaming-di-vision-fww.webp
Dukung Timnas Indonesia vs Arab Saudi: Jadwal, Cara Nonton dan Live Streaming di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/06/timnas_indonesia_344.jpg
Jordi Amat Ungkap Suasana Ruang Ganti Timnas Indonesia jelang Vs Arab Saudi
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement