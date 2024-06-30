Hasil Kanada vs Cile di Copa America 2024: Imbang 0-0, Les Rouges Lolos ke Perempat Final

TIMNAS Kanada bermain imbang 0-0 saat menghadapi Cile di laga terakhir Grup A Copa America 2024. Pertandingan itu berlangsung di Inter & Co Stadium, Orlando, Amerika Serikat, Minggu (30/6/2024) pagi WIB.

Permainan ketat membuat jual beli serangan terus terjadi sepanjang pertandingan. Hasil imbang melawan Cile cukup membawa Kanada menemani Argentina lolos ke babak perempatfinal Copa America 2024.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pertandingan berjalan dalam tempo cepat di awal babak pertama. Kanada nyaris membuka papan skor pada menit sembilan lewat tandukan Jonathan David yang masih bisa ditepis Gabriel Arias.

Enam menit berselang gantian Cile yang mengancam lewat tendangan keras Eduardo Vargas. Akan tetapi, bola yang melengkung ke tiang jauh masih melambung tipis di atas mistar gawang.

Pada menit 27, La Roja -julukan Timnas Cile- kehilangan Gabriel Suazo yang diganjar kartu kuning kedua oleh wasit setelah melakukan pelanggaran keras kepada lawan. Alhasil, mereka melanjutkan permainan dengan 10 pemain saja.

Unggul jumlah pemain, Kanada semakin gencar melakukan serangan. Tim asuhan Jesse Marsch itu pun mendapat peluang emas pada menit 35 via sepakan Richie Laryea yang mampu dihalau Gabriel Arias.

Les Rouges -julukan Timnas Kanada- pun terus mengepung pertahanan Cile di menit-menit akhir babak pertama. Namun penyelesaian akhir yang buruk membuat mereka tak kunjung menciptakan gol hingga turun minum.