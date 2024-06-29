Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Robert Alberts Jadi Direktur Teknik Persib Bandung? Manajemen: Masih Digodok

Miftahul Ghani , Jurnalis-Sabtu, 29 Juni 2024 |19:01 WIB
Robert Alberts Jadi Direktur Teknik Persib Bandung? Manajemen: Masih Digodok
Robert Alberts diisukan jadi Direktur Teknik Persib Bandung musim depan (Foto: Instagram/@robertrenealberts)
A
A
A

BANDUNG - Manajemen Persib Bandung akhirnya buka suara mengenai kabar soal Robert Rene Alberts yang akan menjadi Direktur Teknik klub di Liga 1 2024-2025. Mereka tak menampik hal itu untuk memenuhi syarat mengikuti kompetisi AFC Champions League 2 2024-2025.

Interim Director of Sports PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Adhitia Putra Herawan mengatakan, belum bisa menyatakan Robert Alberts akan menjadi Direktur Teknik (Dirtek). Sebab, hingga saat ini, posisi tersebut masih dalam penggodokan.

Adithia Putra Herawan

“Belum bisa bilang (Robert Alberts jadi Dirtek Persib). Masih digodok,” ujar Adhitia, Sabtu (29/6/2024).

Menurutnya, Persib tidak mau terlalu terburu-buru untuk bisa mendapatkan sosok yang pantas mengisi posisi Direktur Teknik. Apalagi, terdapat beberapa nama kandidat.

“Masih dalam diskusi internal, sudah ada beberapa kandidat tapi kami masih cari yang terbaik,” tegasnya.

Adit yang ditunjuk menggantikan posisi Teddy Tjahjono ini belum bisa membeberkan nama-nama yang masuk kandidat menjadi Direktur Teknik. Ia menyebut sosok tersebut bisa berasal dari luar negeri, bahkan orang Indonesia.

“Ada yang dari luar, ada yang dari dalam (Indonesia). Kami cari yang paling cocok sama kebutuhan tim, dan kebutuhan Persib dan yang terbaik,” kata Adit.

Halaman:
1 2
      
