Pelatih Kanada Lempar Pujian Setinggi Langit kepada Lionel Messi: Masih Sangat Bagus, Kelas Dunia!

ATALANTA – Pelatih Timnas Kanada, Jesse Marsch, lempar pujian setinggi lengit kepada Lionel Messi usai timnya dikalahkan Timnas Argentina di laga pertama Grup A Copa America 2024. Dia menilai Messi masih menjadi pemain yang sangat bagus dan berkelas dunia.

Bertanding di Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia, Amerika Serikat pada Jumat 21 Juni 2024 pagi WIB, Kanada menelan kekalahan 0-2 dari Argentina. Julian Alvarez (49') dan Lautaro Martinez (88') menjadi pencetak gol kemenangan La Albiceleste -julukan Timnas Argentina.

Usai pertandingan, Jesse Marsch mengaku sudah membuat strategi untuk menutup pergerakan Lionel Messi. Tetapi, Lionel Messi bisa menghindari semua strateginya dan bergerak untuk melepaskan tendangan ataupun mengirim umpan.

"Kami berbicara banyak tentang kekompakan kami dan kemudian mengidentifikasi ruang-ruang yang menjadi tempat Messi suka berada," kata Jesse Marsch, dikutip dari Goal Internasional, Jumat (21/6/2024).