Hasil FC Dallas vs Minnesota United di MLS 2024: Maarten Paes Dkk Menang 5-3

TEXAS – Hasil FC Dallas vs Minnesota United di MLS 2024 sudah diketahui. Duel di Stadion FC Dallas, Frisco, Texas, Amerika Serikat (AS), Kamis (20/6/2024) pagi WIB, itu berakhir dengan skor 5-3 untuk The Toros.

Lima gol FC Dallas disumbangkan hattrick Petar Musa (17’, 38’, 62’), Jesus Fereira (75’), dan Logan Farrington (90’). Sementara dua gol yang bersarang di gawang Maarten Paes dicetak Bongokuhle Hlongwane (32’), Hassani Dotson (57’), dan Wil Trapp (90+9’).

Jalannya Pertandingan

FC Dallas mampu unggul lebih dahulu atas tim lawan pada menit ke-17. Kepastian itu usai Petar Musa dengan tenang membobol gawang lawan dengan memaksimalkan umpan Paul Arriola.

Pada menit ke-32, Minnesota United memberikan ancaman untuk pertahanan FC Dallas. Namun, sepakan keras Bongokuhle Hlongwane dari luar kotak masih bisa ditepis Maarten Paes.

Dalam hitungan detik, FC Dallas kebobolan dari Minnesota United. Hal itu usai Bongokuhle Hlongwane mencetak gol setelah memanfaatkan umpan sepak pojok Joseph Rosales.

FC Dallas tidak tinggal diam begitu saja skor disamakan tim lawan. Sebab, FC Dallas kembali unggul atas Minnesota United setelah Petar Musa mencetak gol kedua pada menit ke-38.

FC Dallas pun sementara waktu unggul 2-1 atas tim lawan sampai akhir babak pertama. Kedua tim pasti akan berbenah diri saat jeda turun minum agar tampil apik pada babak kedua.

Minnesota United memberikan ancaman le gawang FC Dallas pada menit ke-50. Tetapi sepakan Bongokuhle Hlongwane masih bisa diatasi dengan mudah oleh Maarten Paes.

Pada menit ke-57, Minnesota United berhasil menyamakan kedudukan melawan FC Dallas. Gol itu diciptakan Hassani Dotson setelah tendangannya dari luar kotak penalti gagal ditepis dengan maksimal oleh Maarten Paes.