Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil FC Dallas vs Minnesota United di MLS 2024: Maarten Paes Dkk Menang 5-3

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |09:53 WIB
Hasil FC Dallas vs Minnesota United di MLS 2024: Maarten Paes Dkk Menang 5-3
Maarten Paes beraksi pada laga yang dimenangi FC Dallas 5-3 atas Minnesota United (Foto: Reuters/Jerome Miron)
A
A
A

TEXAS – Hasil FC Dallas vs Minnesota United di MLS 2024 sudah diketahui. Duel di Stadion FC Dallas, Frisco, Texas, Amerika Serikat (AS), Kamis (20/6/2024) pagi WIB, itu berakhir dengan skor 5-3 untuk The Toros.

Lima gol FC Dallas disumbangkan hattrick Petar Musa (17’, 38’, 62’), Jesus Fereira (75’), dan Logan Farrington (90’). Sementara dua gol yang bersarang di gawang Maarten Paes dicetak Bongokuhle Hlongwane (32’), Hassani Dotson (57’), dan Wil Trapp (90+9’).

Maarten Paes beraksi di laga FC Dallas vs Minnesota United di MLS 2024 (Foto: Reuters/Tim Heitman)

Jalannya Pertandingan

FC Dallas mampu unggul lebih dahulu atas tim lawan pada menit ke-17. Kepastian itu usai Petar Musa dengan tenang membobol gawang lawan dengan memaksimalkan umpan Paul Arriola.

Pada menit ke-32, Minnesota United memberikan ancaman untuk pertahanan FC Dallas. Namun, sepakan keras Bongokuhle Hlongwane dari luar kotak masih bisa ditepis Maarten Paes.

Dalam hitungan detik, FC Dallas kebobolan dari Minnesota United. Hal itu usai Bongokuhle Hlongwane mencetak gol setelah memanfaatkan umpan sepak pojok Joseph Rosales.

FC Dallas tidak tinggal diam begitu saja skor disamakan tim lawan. Sebab, FC Dallas kembali unggul atas Minnesota United setelah Petar Musa mencetak gol kedua pada menit ke-38.

FC Dallas pun sementara waktu unggul 2-1 atas tim lawan sampai akhir babak pertama. Kedua tim pasti akan berbenah diri saat jeda turun minum agar tampil apik pada babak kedua.

Minnesota United memberikan ancaman le gawang FC Dallas pada menit ke-50. Tetapi sepakan Bongokuhle Hlongwane masih bisa diatasi dengan mudah oleh Maarten Paes.

Pada menit ke-57, Minnesota United berhasil menyamakan kedudukan melawan FC Dallas. Gol itu diciptakan Hassani Dotson setelah tendangannya dari luar kotak penalti gagal ditepis dengan maksimal oleh Maarten Paes.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/51/3188308/lionel_messi_bantu_inter_miami_juara_mls_cup_2025-VwUG_large.jpg
Hasil Inter Miami vs Vancouver Whitecaps di Final MLS Cup 2025: Menang 3-1, Lionel Messi Cs Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/51/3185495/lionel_messi-YDCk_large.jpg
Lionel Messi dan Inter Miami Cetak Sejarah, Pertama Kali Lolos Final Wilayah Timur MLS!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/51/3177808/lionel_messi_resmi_menjadi_top_skor_di_mls_2025-d8SG_large.jpg
Lionel Messi Jadi Top Skor MLS 2025, Bukti Belum Habis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/51/3134679/maarten_paes_antar_fc_dallas_menang_4_3_atas_inter_miami-0w21_large.jpg
Kisah Maarten Paes Sukses Bikin Lionel Messi Geleng-Geleng Kepala dan Buyarkan Rekor Inter Miami
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/29/11/1661041/10-transfer-termahal-pesepak-bola-di-tahun-2025-rapor-merah-belanja-liverpool-tcv.webp
10 Transfer Termahal Pesepak Bola di Tahun 2025: Rapor Merah Belanja Liverpool
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/01/31/pelatih_timnas_futsal_indonesia_hector_souto.jpg
Komentar Tegas Hector Souto usai Timnas Futsal Indonesia U-16 Juara Piala AFF 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement