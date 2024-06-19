Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Arema FC Ngotot Daftarkan Dua Stadion Jadi Homebase untuk Liga 1 2024-2025

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |09:58 WIB
Arema FC Ngotot Daftarkan Dua Stadion Jadi Homebase untuk Liga 1 2024-2025
Arema FC daftarkan dua stadion untuk homebase di Liga 1 2024-2025 (Foto: Arema FC)
A
A
A

AREMA FC masih dipusingkan dengan persoalan homebase untuk Liga 1 2024-2025. Pasalnya, Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang, dipastikan tidak dapat digunakan saat kompetisi Liga 1 dimulai sekitar bulan Agustus 2024.

Manajer Operasional Arema FC Sudarmaji menyatakan, tetap akan mendaftarkan dua stadion yakni Stadion Soepriadi, Kota Blitar dan Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang. Sebab Stadion Soepriadi direncanakan untuk dijadikan homebase untuk paruh pertama Liga 1 Musim 2024/2025. Setelah itu, mereka akan kembali ke Stadion Kanjuruhan pada paruh kedua kompetisi.

"Kami rencananya akan mendaftarkan 2 stadion sekaligus. Stadion Kanjuruhan tetap sebagai homebase utama, sementara yang kedua ada Stadion Soepriadi sebagai alternatif," ucap Sudarmaji, dikonfirmasi pada Rabu (19/6/2024).

Meskipun sudah memastikan 2 stadion untuk kompetisi musim 2024/2025, Arema FC masih menunggu kepastian kapan Stadion Kanjuruhan akan selesai direnovasi. Kalau berdasarkan timeline dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, Stadion Kanjuruhan akan selesai pada Desember 2024.

"Kami sekarang masih harus memastikan dulu kapan Stadion Kanjuruhan selesai direnovasi. Sehingga kita bisa pastikan kapan mulai memakai Kanjuruhan," kata Sudarmaji.

Alasan inilah yang membuat Singo Edan akan berkandang di Blitar lebih dulu pada Agustus 2024 hingga Desember 2024. Baru kemudian kembali ke Stadion Kanjuruhan yang telah 100 persen direnovasi.

Namun diakui Sudarmaji, penggunaan Stadion Soepriadi, Kota Blitar, itu masih berupaya melobi Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar untuk mendapatkan restu penggunaan Stadion di Jalan Kelud, Kelurahan Kepanjen Lor, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar. Mereka menjanjikan penyelenggara yang aman, sehingga tidak akan ada kerusuhan antar suporter kedepannya.

